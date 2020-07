Andra se destăinuie! Cum a afectat-o pandemia de coronavirus: „Totul s-a schimbat”

Totul pare că s-a schimbat: măști, dezinfectant la tot pasul, restaurantele preferate încă sunt închise… Totuși, lucrurile importante sunt și vor fi mereu la fel: să îți protejezi familia, să petreci timp cu ea, să faci o excursie în țară într-un loc în care nu ai mai fost, să ieși la un picnic și să te bucuri de sandvișuri de parcă ar fi o masă de 5 stele! Trebuie să vedem partea frumoasă a vieții, în orice context. Să trăim noul de neprețuit! Ce ai zice de o vacanță cu autorulota sau cumpărături pentru tine și cei dragi, în valoare de 1000 lei? Participă la campania #Mastercard și poți câștiga peste 10.000 de premii! Plătește oriunde în România, în perioada 27 iulie – 30 septembrie, folosind card Mastercard sau Maestro, și trimite SMS cu valoarea tranzacției la numărul 3725 sau înscrie rapid tranzacția direct pe platforma campaniei www.mastercard.ro/participare. Fiecare înscriere aduce o șansă în plus! Marele premiu este o autorulotă, dar poți câștiga și unul dintre cele 90 de carduri de cumpărături în valoare de 1.000 de lei fiecare și alături poți fi unul dintre cei 10.000 de participanți care câștiga acces exclusiv la una dintre cele 5 piese noi create de @smiley_omul și @hahaha_production. În plus, dacă plătești cu telefonul mobil, poți obține premiul special, un smartwatch pe săptămână. #TraiesteNoulDeNepretuit #Mastercard #sponsored

