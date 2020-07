Andra și Cătălin Măruță, pozați fără haine! Singurele imagini cu vedetele Pro TV în ipostaze intime

View this post on Instagram

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fiecare etapă e importanta, fiecare reușită merită sărbătorită. Eva a terminat un curs de pian. E clar, ne place muzica! 🎶🎶🎶 #bravo @evamaruta @marutadavid @catalin_maruta

A post shared by Andra (@andra) on Jul 1, 2020 at 12:46am PDT