Andra a făcut dezvăluiri intime din căsnicia ei cu prezentatorul TV Cătălin Măruță, în cadrul unui schimb de replici cu colegul ei, Florin Călinescu, în cea mai nouă ediție „Românii au talent”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În timp ce mânca o gogoașă, cântăreața a afirmat că nu există o plăcere mai mare în viață decât aceea de a mânca, moment în care colegul ei a făcut o conotație indecentă. Mai exact, Andra a pus mai presus poftele culinare decât cele trupești, iar marele actor a luat-o imediat peste picior.

Soția lui Cătălin Măruță a recunoscut că mâncarea reprezintă, pentru ea, plăcerea supremă și nu poate fi egalată de nimic altceva.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andra și Florin Călinescu, replici indecente la Românii au talent. Ce au putut să spună cei doi jurați

„Știi cum era aia, cum ziceam la școală? Fie pâinea cât de rea, tot mai bună mi se pare ****!”, i-a spus Florin Călinescu colegei sale de la masa juraților.

Frumoasa cântăreață i-a mărturisit colegului ei că nici măcar plăcerea trupească nu poate sta mai presus de poftele gastronomice. „Acum, la mine a trecut pe locul 2. Gogoșica e mai…”, a răspuns jurata, amuzată de situație.

ADVERTISEMENT

Andra, „suspectată” că ar fi însărcinată

Recent, internauții s-au întrebat dacă nu cumva jurata de la „Românii au talent” așteaptă un al treilea copil, însă vedeta a explicat totul și le-a mărturisit fanilor că a pus câteva kilograme în timpul pandemiei de coronavirus.

Andra a luat măsuri și le-a spus internauților că s-a apucat de sport pentru a scăpa de kilogramele în plus și că nu este vorba de nicio sarcină. Totuși, nu ar spune „nu” dacă s-ar întâmpla să aibă un alt copil.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am reînceput sportul acasă, am început dieta, mai multă apă mai puțină mâncare, dar am mese regulate. Chiar îmi doresc să nu mai zică lumea că sunt gravidă, fără ca eu să fiu. Dacă vreodată se va întâmpla, atunci e binevenit.

Acum nu pot să spun că am în plan acest lucru, întrucât am și fată, și băiat, deci am tot ce am visat. Nu ne-am propus să mărim familia și nu avem de gând acum să se întâmple acest lucru. E greu, cumva, să stau mereu să explic că nu sunt însărcinată”, a declarat Andra, potrivit wowbiz.ro.

ADVERTISEMENT