Andra trece prin clipe grele după ce s-a îmbolnăvit. În ce stare se află

Andra și-a ținut fanii la curent cu starea sa de sănătate după ce a aflat că a fost infectată cu noul tip de coronavirus, jurata de la „Românii au talent” mărturisind că a trecut prin clipe grele. Artista a vorbit și despre simptomele pe care le-a avut.

Cu vocea răgușită și cu zâmbetul pe buze, frumoasa cântăreață a ținut să le mulțumească internauților pentru gândurile bune. Vedeta a mărturisit că ultimele zile nu au fost unele tocmai ușoare pentru că a avut dureri musculare foarte mari și dureri de gât.

Îndrăgita artistă a început să tușească foarte tare, Andra pierzându-și gustul și mirosul în urmă cu numai o zi. Jurata de la Pro TV ține cont de sfatul medicului de familie, se hidratează cât se poate de bine și speră ca lucrurile să revină la normal cât mai repede.

Andra, momente neplăcute din cauza coronavirusului. Ce simptome are vedeta

„Au fost niște zile mai grele până acum, dar astăzi mă simt mult mai bine. Am avut dureri musculare, am început să tușesc foarte tare, mă durea foarte tare capul. Astăzi mi-am pierdut și gustul și mirosul, dar mă simt mult mai bine, de aceea am făcu acest video.

Vreau să vă mulțumesc și să vă liniștesc pentru că știu că sunteți îngrijorați pentru mine. Suntem bine, suntem aici, acasă în familie.

Bucuria cea mai mare e că copiii sunt bine și soțul meu și iată și eu astăzi mă simt foarte bine. Vă ținem la curent cu starea noastră de sănătate”, a spus Andra în filmările publicate pe InstaStory.

Cântăreața a mai dezvăluit că săptămâna aceasta urma să filmeze un nou videoclip, fără a spune despre ce piesă este vorba. De asemenea, artista le-a reamintit fanilor ei că vineri, 5 februarie, începe un nou sezon din „Românii au talent”. Andra este nerăbdătoare să vadă emisiunea pe post, în ciuda faptului că știe momentele de pe scenă.

„Abia aștept, sunt nerăbdătoare să revăd momentele, deși știu ce s-a întâmplat acolo. Abia aștept să treacă această perioadă de izolare, să pot să-mi reîncep treaba.

Săptămâna aceasta trebuia să filmez videoclipul. Nu-i nimic, proiectele sunt în așteptare. Important e să ne vedem cu bine”, a mai spus soția prezentatorului Cătălin Măruță despre perioada de izolare.

