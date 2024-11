Andra Volos a ajuns pe mâna medicilor după intervenția estetică din Turcia. Care este starea de sănătate a soției lui Lele

Andra Volos a ajuns pe mâna medicilor după intervenția estetică din Turcia. Soția lui Lele a preferat să fie chiar ea cea care le dă vestea fanilor din online.

Andra Volos a ajuns pe mâna medicilor după intervenția estetică din Turcia

Andra Volos este una dintre cele mai urmărite vedete din mediul online. Pe Instagram, acolo unde este foarte activă, soția lui Lele și-a anunțat fanii că a ajuns pe mâna medicilor.

după ce a început să se simtă rău. După investigații, medicii i-au oferit soției lui Lele un diagnostic la care nu se aștepta.

Vedeta a povestit în mediul online că a fost diagnosticată cu infecție în sânge, adică septicemie. la scurt timp după intervenția estetică din Turcia, ceea ce a panicat-o destul de tare.

”Am avut o infecție foarte gravă în sânge și am trecut prin septicemie. Dumnezeu mi-a dat zile. Țin minte doar că am ajuns aici, știu că mi-am revenit, dar mai am câteva zile de recuperare.”, a transmis Andra Volos.

Andra Volos se află în perioada de recuperare

Soția lui Lele este urmărită de o mulțime de fani în mediul online, așa că a simțit nevoia să fie sinceră cu ei până la capăt. Andra Volos a recunoscut că starea ei de sănătate nu este cea mai bună, însă, cel mai tare o doare că nu este alături de fiica și de soțul ei.

”În momentul de față, starea mea este încă destul de proastă. Îmi este foarte greu să fie departe de familie. Mă doare că nu sunt lângă fetița mea, lângă soțul mei și îmi este extrem de greu.”

Așa cum era de așteptat, mulți dintre urmăritorii Andrei au crezut că problemele de sănătate de acum au făcut-o să apeleze la mai recentă intervenție estetică. Pentru a-i lămuri pe fani, Andra Volos a venit cu câteva precizări.

Sinceră și asumată, Andra a recunoscut că nu din cauza problemelor de acum a ajuns pe mâinile unui medic din Turcia. Soția lui Lele a apelat la intervenția estetică din cauza unor probleme mult mai vechi.

”Vreau să precizez un aspect esențial! Nu are nicio legătură cu ultima intervenție. Problemele de sănătate au început în urmă cu aproximativ 5-6 ani. Negăsind soluția în România, am ajuns la acest om pe care nu pot să-l numesc decât îngerul meu păzitor.”, a mai spus Andra pe Instagram.