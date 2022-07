Andra Volos de la Puterea Dragostei, dezvăluiri din relația cu Bogdan Mocanu. Ce nu a funcționat

Frumoasa șatenă a făcut mai multe dezvăluiri despre artistul cu care s-a iubit în urmă cu doi ani. Cunoscuta influenceriță recunoaște abia acum ce nu a funcționat în povestea de dragoste începută într-o emisiune matrimonială.

Andra Volos, detalii despre relația cu Bogdan Mocanu. Ce nu a mers

Andra Volos și Bogdan Mocanu s-au cunoscut la Puterea Dragostei și au continuat relația de dragoste și în afara casei din Turcia, însă lucrurile nu au funcționat o perioadă prea lungă. Gelozia și infidelitatea din cuplu și-au spus cuvântul.

Tânăra susține că a învățat foarte multe lecții după despărțirea de artist și că de atunci este o femeie singură. În plus, a subliniat că nu mai dorește un partener de viață în zodia Gemeni.

„Ne-am mai luat acolo prin casă, ne-am mai ciondănit, dar nu în serios. Nu am ajuns să ne batem la modul ăla. Îi mai dădeam câte un pumn, era vânăt pe picior, dar atât din reflex, din gelozie.

După fosta mea relație am învățat foarte multe chestii, au trecut doi ani de când eu sunt singură. Vreau un iubit care să mă respecte și să mă facă să mă simt frumoasă, dar e greu acum.

Nu mai vreau iubit care să fie zodia Gemeni, mi-am învățat lecția, nu îmi mai trebuie”, a mărturisit Andra Volos în emisiunea Online Story pentru .

Bogdan Mocanu, prima reacție după dezvăluirile făcute de Andra Volos

Foștii concurenți de la Puterea Dragostei au format unul dintre cele mai controversate cupluri, Bogdan Mocanu având și o replică pentru cele spuse de șatenă. susține că a dat-o afară din casă pe șatenă o singură dată, la finalul relației.

Mai mult decât atât, fostul iubit al Andrei Volos susține că tânăra nu făcea curățenie în casă și că nu a călcat niciodată strâmb. Dimpotrivă, ar primi și în ziua de azi filmări în care influencerița este în ipostaze provocatoare.

„Și și-a amintit acum după doi ani, nu? ( n.r. înșelat). Dacă părerea asta o are ea despre mine și alege să creadă ce spun alți oameni despre mine este fix problema ei. Eu știu ce am făcut, cum am făcut, cât de implicat am fost.

Nu-mi permite religia să zic așa, dar hai să nu vorbim despre filmări pentru că nu vreau să deschid subiectul ăsta, dar dacă există vreo filmare cu mine și cu o altă femeie din perioada în care eram cu ea (n.r. Andra Volos) vreau s-o văd.

Eu și acum după doi ani primesc filmări, mesaje, screenshot-uri care nu mă interesează”, a dezvăluit Bogdan Mocanu în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, notează .