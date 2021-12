Andra Volos de la Puterea Dragostei își face operație de liposucție. Cât costă procedura

Fosta concurentă a emisiunii matrimoniale de la Kanal D își dorește să fie în cea mai bună formă fizică a sa, dovadă că și-a programat din timp procedura estetică.

Șatena plănuiește să îndepărteze surplusul de grăsime din zona abdominală, motiv pentru care a ales cel mai bun specialist din Turcia.

Andra Volos de la Puterea Dragostei va merge la medicul estetician la care a apelat și fosta iubită a designerului Philipp Plein. va trebui să scoată din buzunar o sumă frumușică.

Andra Volos, detalii despre următoarea intervenție estetică. A dezvăluit despre ce este vorba

Fosta parteneră de viață a lui Bogdan Mocanu s-a programat pentru intervenție în urmă cu doi ani. Intervenția estetică costă 12.000 de euro.

Mai exact, Andra Volos de la Puterea Dragostei va pleca din România imediat după Anul Nou, fiind vorba de o operație estetică pe care și-o dorește de multă vreme.

„Pe 5 plec din România. Merg în Turcia. Pentru mine noul an începe cu o schimbare, mă duc să fac o operație. Liposucție pentru un abdomen perfect, după atâta mâncare, merit și asta!

Facem abdomenul, pentru că-s perfecționistă! Și mi-am dorit de foarte mult timp asta. Costă 12.000 de euro, dar e cel mai bun doctor. Și cel mai scump, bineînțeles. I-a făcut operația asta fostei lui Philipp Plein, e bun tare medicul, e solicitat.

M-am programat din timp, i-am scris acum vreo doi ani. Chiar mi-am dorit să ajung la el. La el prețurile încep de la 10.000 de euro în sus, iar în cazul meu, pentru că o să fie mai multe zone, mi-a pus prețul ăsta, 12.000.

Am deja emoții, am intrat în starea aia … Dar o să fie bine, că e un doctor bun, plus că e bazat doar pe liposucție. Iar acum, că tot mi-a fixat data de operație, mănânc până atunci orice.

Mănânc de șapte ori pe zi! De la sarmale la… tot ce înseamnă… Mămăliguță, tot!”, a mărturisit Andra Volos de la Puterea Dragostei pentru .

Andra Volos, adevărul despre operațiile estetice suferite

Fosta nu este la prima modificare corporală, după ce în trecut a ajuns pe mâna medicilor pentru o operație de rinoplastie. În plus, Andra Volos a suferit și o intervenție la nivelul buzelor.

De asemenea, pomeții șatenei sunt mai pronunțați decât în anii copilăriei, iar bustul este mult mai generos. Buzele senzuale și ultimele „retușuri” o fac să arate complet diferit.