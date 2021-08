Andra Volos, veste neașteptată după scandalul cu Bogdan Mocanu. Unde a plecat fosta concurentă de la Puterea Dragostei

Andra Volos le-a dat fanilor o veste neașteptată după scandalul cu Bogdan Mocanu. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei se află în Italia, la mama ei, și a avut un lucru foarte important de făcut.

Frumoasa șatenă și fostul ei iubit și-au aruncat cuvinte grele zilele trecute. Andra Volos l-a acuzat pe manelist că a jignit-o și că va merge în instanță. Manelistul s-a apărat și a spus că Andra a vorbit foarte urât despre el după despărțire și nu mai suportă atitudinea ei.

Andra Volos a dat o veste neașteptată după . Șatena se află în vacanță la mama ei, care locuiește în Italia.

Tânăra s-a pregătit pentru ziua în care va deveni mămică, după cum le-a dezvăluit urmăritorilor de pe rețelele sociale. Andra a avut grijă de fratele ei mai mic, pe care l-a dus la piscină și l-a răsfățat cum a putut mai bine.

Andra Volos consideră că ar putea fi o mamă foarte bună, dat fiind modul în care s-a descurcat cu fratele ei. Aceasta consideră, totodată, că s-ar putea să fi fost mult prea permisivă cu cel mic.

„Azi pot să zic că sunt o mamă foarte bună. Un bun exemplu pentru copii. Am venit de dimineață la piscină cu frățiorul meu, suntem la mama în vacanță și sunt cu el zilnic peste tot.

Am încercat să fiu mamă bună, să îl las să facă ceva. E ora 6 seara și nu a ieșit din piscină. Dacă îi zic să ia o pauză începe să plângă.

Când eram mică și mie îmi plăcea să stau cât mai mult în piscină, așa că am decis să îl las să facă ce vrea. Nu știu dacă e ok, dar în inima mea simt că e ok să îl las să trăiască”, a spus Andra Volos pe .

Andra Volos și Bogdan Mocanu, scandal uriaș

și Bogdan Mocanu au început un scandal uriaș zilele trecute. La un an de când s-au despărțit, cei doi își fac acuzații dure. Totul ar fi pornit de la niște apeluri telefonice ale manelistului către fosta lui parteneră.

Andra a făcut publice înregistrările apelurilor, unde fostul ei partener îi adresa mai multe jigniri. Tânăra l-a amenințat pe manelist că va merge în instanță, moment în care acesta a răbufnit.

Bogdan a sunat-o pe șatenă după ce aceasta ar fi făcut o serie de declarații nepotrivite la adresa actualei lui iubite.

„Apelul de seara trecută nu este o ceartă, este consecința picăturii care a umplut paharul. Am tăcut prea mult, până am explodat.

Urmăritorii au fost cei care au tras semnalul de alarmă în momentul în care au simțit ironiile direcționate spre postările mele.

Soția mea nu este o fană a scandalurilor și mereu m-a sfătuit să încerc să mușamalizez tot. Nu îmi explic aceste reacții, întrucât nu recunosc omul care a devenit (n.r. Andra Volos)”, a declarat Bogdan Mocanu, potrivit