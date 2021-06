Andre Bîrleanu a revenit în atenția publicului după ce, în urmă cu câteva zile, ar fi fost agresat de băieții lui Alex Velea în Parcul Herăstrău din Capitală.

Andre Bîrleanu, acuzat de soție că a fost extrem de violent

Acum 4 ani, Andre Bîrleanu era acuzat de cea care, la acea vreme, îi era soție, fotomodelul de origine braziliană Eloise Fonte, că ar fi fost extrem de agresiv cu ea și că i-ar fi răpit fetița pe care o aveau împreună.

La acea vreme, imaginile pe care Eloise Fontes le-a publicat erau de-a dreptul înspăimântătoare, iar acuzațiile pe care i le aducea lui Andre Bîrleanu erau de natură să ridice mari semne de întrebare cu privire la felul de a fi al fotomodelului.

”Suntem despărțiți de 7 sau opt luni, iar relația noastră s-a sfârșit foarte urât pentru că el era foarte violent și m-a bătut foarte tare de câteva ori încât a trebuit să fug pentru că îmi era frică pentru viața mea”, povestea, acum patru ani, modelul brazilian Eloise Fontes.

Eloise Fontes l-a acuzat că i-ar fi luat fetița

Căsătoriți la acea vreme, pe lângă acuzațiile că ar fi fost bătută cu sălbăticie de soțul ei, Eloise Fontes a făcut publice și câteva fotografii cu ea nvinețită, ba chiar l-a acuzat de fotomodelul de origine română că i-ar fi luat fetița, pe Azzura, copilul având, la acea vreme 3 ani.

”De când am plecat, mi-a luat fetița și nu mă lasă să intru în contact cu ea. Am încercat să vorbesc cu fetița prin toate mijloacele, dar nimic nu a funcționat. Singurul lucru pe care l-a făcut (Andre Bîrleanu, n. red.) a fost să ceară bani agenției din Munchen”, mai spunea Eloise Fontes, model celebru provenit din Brazilia.

Andre Bîrleanu, relații tensionate cu propria familie

La acea vreme, relația lui Andre Bîrleanu cu propria familie era extrem de tensionată, lucru care, de altfel, nu s-a schimbat nici acum, fotomodelul român refuzând orice contact cu fratele și tatăl său.

”Nu știu nimic de Andre, nici nu știam că este în țară. Nu vorbim absolut deloc, au fost probleme mari între noi și nu am mai ținut legătura. Nu am mai vorbit de câțiva ani”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, fratele lui Andre Bîrleanu, Ionuț.

Mai mult decât atât, ne-a recunoscut Ionuț Bîrleanu, nu a mai auzit nimic de fratele său de câțiva ani.

”Nu știu nici dacă mai e căsătorit cu Eloise, nu am aflat nici că ar fi fost agresat în parc, acum aud prima oară. Subiectul este, oricum, închis pentru mine”, a mai spus pentru FANATIK, Ionuț Bîrleanu.

Andre Bîrleanu, agresat de protejații lui Alex Velea?

Fotomodel celebru, Andre Bîrleanu, susține că a fost agresat în parcul Herăstrău din Capitală de protejații lui Alex Velea, John Băiat Bun (Ion Răzvan), Blvck Matias (Matias Alexandro) și Vali Petcu.

Mai mult, susținea fotomodelul, este decis să își caute dreptatea în justție în cazul în care nu va fi despăgubit pentru că i-ar fi fost distrusă bicicleta, suma cerută fiind de 8.000 de euro.

“Blvck Matias are deja un dosar închis, cu doi ani de suspendare, așa că acest nou caz, pe scurt și pe românește, l-ar putea trimite după gratii. Au venit mascații pentru că ei erau obraznici, a venit și Poliția. Eu nu am vorbit decât cu forțele de ordine. Vali Petcu a dat cu piciorul în bicicletă, eu am căzut, Blvck Matias m-a înjurat, iar John Băiat Bun a scos o lamă. Ei au plecat în cătușe de acolo, în duba Poliției. Ar trebui să-și ceară scuze, ca să nu mai merg mai departe cu procesul, pentru că Blvck Matias intră la pușcărie. Trebuie să plătească dauna, să repare bicicleta de 8000 de euro!”, spunea ieri Andre Bîrleanu în emisiunea “La Măruță”, de la Pro TV.