Sport

Andre Duarte, debut de coşmar la FCSB! A greşit la două goluri şi a fost luat în colimator de Gigi Becali

Andre Duarte a avut parte de un debut horror la FCSB. Lusitanul a greşit la două dintre cele patru goluri ale celor de la CFR Cluj şi a fost criticat de Gigi Becali de la primul meci.
Marian Popovici
26.01.2026 | 00:53
Andre Duarte debut de cosmar la FCSB A gresit la doua goluri si a fost luat in colimator de Gigi Becali
SPECIAL FANATIK
Andre Duarte, debut de coşmar la FCSB! A greşit la două goluri şi a fost luat în colimator de Gigi Becali. Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Andrei Duarte a avut, în sfârşit, dreptul de a debuta pentru FCSB. Fudaşul trebuia să intre încă din prima etapă, cu FC Argeş, dar nu a primit cartea verde în timp util şi nu a putut evolua la Mioveni.

Andre Duarte, debut la FCSB!

Împotriva celor de la CFR Cluj, Andre Duarte a făcut cuplu în centrul defensivei cu Ngezana. Roş-albaştrii aveau nevoie disperată de victorie, dată fiind situaţia complicată în clasament, iar moralul nu era unul grozav după 0-1 cu FC Argeş şi 1-4 cu Dinamo Zagreb.

ADVERTISEMENT

Meciul a început excelent pentru FCSB şi Andre Duarte. Fundaşul portughez a intervenit bine în start de meci la câteva situaţii ale ardelenilor, iar echipa sa a preluat conducerea încă din minutul 2, prin reuşita lui Miculesu.

Fundaşul portughez, lovit în gât de Aliev!

În Antalya, staff-ul tehnic s-a arătat impresionat de calităţile lui Andre Duarte, dar debutul său la FCSB s-a transformat într-unul de coşmar. Lusitanul l-a avut ca adversar direct pe Alibek Aliev, noul atacant al celor de la CFR Cluj.

ADVERTISEMENT
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare...
Digi24.ro
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”

Iar în unele dueluri au sărit scântei. În minutul 30, atacantul suedez l-a lovit în gât pe Duarte, într-un gest nesportiv. Arbitrul Marian Barbu nu a sancţionat intervenţia, dar fundaşul portughez a avut nevoie de îngrijiri medicale.

ADVERTISEMENT
S-a terminat: OUT, după umilința FCSB-ului cu CFR! Gigi Becali: ”E prima măsură...
Digisport.ro
S-a terminat: OUT, după umilința FCSB-ului cu CFR! Gigi Becali: ”E prima măsură pe care o iau”

Depăşit uşor la golul de 1-1!

În minutul 41 a venit şi prima greşeală. Aliev a scăpat uşor de Duarte într-o combinaţie cu Păun. Atacantul a primit mingea pe poziţie viitoare, Pantea a strâns târziu şi CFR Cluj a reuşit egalarea.

În prelungirile primei reprize, Korenica a scăpat singur în partea stângă spre poartă. Pantea l-a scos din ofsaid pe atacantul CFR-ului care a marcat cu o scăriţă peste Târnovanu. O repriză dificilă pentru Duarte, prea uşor lăsat la o parte de Aliev la golul marcat de suedez.

ADVERTISEMENT

Gafă uriaşă la golul lui Biliboc!

Coşmarul pentru FCSB a continuat şi în debutul părţii secunde. Încă o gafă defensivă de neînţeles. Ngezana a fost surprins foarte retras faţă de linia fundaşilor, iar Cordea a scăpat singur cu portarul după o pasă a lui Păun.

Fostul atacant al campioanei nu a iertat şi scorul a devenit 1-3. Fără vină pentru Duarte la golul de 1-3, dar a câta gafă a apărării roş-albastre în acest debut horror din 2026? Însă, în prelungiri a venit rândul lui Duarte să gafeze.

Fundaşul a trimis aiurea o pasă înapoi, interceptată de Biliboc, care a stabilit scorul final: 4-1. Un meci de uitat pentru noul jucător al celor de la FCSB, adus pentru a betona defensiva sângerândă a campionilor.

Cel mai slab jucător de pe teren în FCSB – CFR Cluj 1-4! Luat în colimator de Gigi Becali

Pe Sofascore, Andre Duarte a fost cel mai slab jucător de pe teren în derby-ul FCSB – CFR Cluj 1-4, fiind notat cu 5.3. A recuperat mingea de şase ori, dar din cele patru dueluri pe care le-a avut a câştigat unul singur.

Evoluţia modestă l-a adus pe Andre Duarte încă de la primul meci în colimatorul lui Gigi Becali. Patronul FCSB a declarat că lusitanul ar fi trebuit să fie rezervă pentru câteva etape, nu titularizat de la început:

„Am fost încântat de Duarte că a zis MM. Dar dacă îl iei, lasă-l, mă, să stea câteva meciuri. O echipă care ia 4 goluri, fundașii centrali sunt vinovați”, a spus Gigi Becali la Digisport.

Andre Duarte, prima reacţie după debutul la FCSB: „A fost un joc rău!”

Andre Duarte a vorbit la finalul meciului, spunând că nu a fost debutul pe care îl aştepta la FCSB. Fundaşul portughez a spus că îi înţelege pe fanii care au plecat înaintea finalului de meci şi le promite că echipa va lupta mai mult în următoarele meciuri:

”A fost un meci dificil, nu a fost vorba de debutul meu, a fost un meci greu. Am început foarte bine. După gol, am avut două sau trei ocazii, dar nu am marcat. Am primit două goluri foarte ușoare. Apoi, am fost la pământ din punct de vedere mental. Am încercat să intrăm în repriza a doua mai bine.

Am primit două goluri prea ușor. Trebuie să vedem ce am greșit și să încercăm să ne îmbunătățim. Este normal că suporterii au plecat. Nu suntem într-un moment bun. Nu pierdem cu 0-1 sau 1-2, pierdem la diferență mare. Toată lumea e supărată. Ce le putem spune e că vom încerca să muncim mai mult, să luptăm mai mult și să revenim la rezultatele bune.

Pentru mine, când sunt la un club ca ăsta, când pierzi, e o problemă. Trebuie să ne concentrăm pe ce putem îmbunătăți. Nu trebuie să dăm vina pe celălalt. A fost un joc rău pentru mine, mai ales că a fost debutul meu, nu a fost așa cum mă așteptam, dar trebuie să înțelegem că nu suntem într-un moment bun și că trebuie să ne revenim”, a spus Andre Duarte.

  • 5.3 este nota primită de Andre Duarte pe Sofascore
  • 28 de ani are fundaşul portughez
Iuliu Mureșan face anunțul așteptat de toți fanii lui CFR Cluj după meciul...
Fanatik
Iuliu Mureșan face anunțul așteptat de toți fanii lui CFR Cluj după meciul cu FCSB: „Era obligatoriu”
Andrei Cordea nu s-a ferit de cuvinte după ce a înscris în victoria...
Fanatik
Andrei Cordea nu s-a ferit de cuvinte după ce a înscris în victoria lui CFR Cluj, 4-1 cu FCSB: „Am fost înjurat, de asta m-am bucurat la gol”
Analiză la rece a lui Andrei Vochin, după FCSB – CFR Cluj 1-4...
Fanatik
Analiză la rece a lui Andrei Vochin, după FCSB – CFR Cluj 1-4 și Arsenal – Manchester United 2-3: „Duminica oamenilor care sfințesc locul: Carrick și Pancu”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Fostul mare fotbalist al Stelei cere plecarea lui Charalambous și Pintilii: 'Demisia! E...
iamsport.ro
Fostul mare fotbalist al Stelei cere plecarea lui Charalambous și Pintilii: 'Demisia! E dezastru la FCSB, îl lași pe altul dacă tu nu poți'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!