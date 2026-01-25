Andre Duarte, debut de coşmar la FCSB! A greşit la două goluri şi a fost luat în colimator de Gigi Becali

ADVERTISEMENT

Andrei Duarte a avut, în sfârşit, dreptul de a debuta pentru FCSB. Fudaşul trebuia să intre încă din prima etapă, cu FC Argeş, dar şi nu a putut evolua la Mioveni.

Andre Duarte, debut la FCSB!

Împotriva celor de la CFR Cluj, Andre Duarte a făcut cuplu în centrul defensivei cu Ngezana. Roş-albaştrii aveau nevoie disperată de victorie, dată fiind situaţia complicată în clasament, iar moralul nu era unul grozav după 0-1 cu FC Argeş şi 1-4 cu Dinamo Zagreb.

Meciul a început excelent pentru FCSB şi Andre Duarte. Fundaşul portughez a intervenit bine în start de meci la câteva situaţii ale ardelenilor, iar echipa sa a preluat conducerea încă din minutul 2, prin reuşita lui Miculesu.

Fundaşul portughez, lovit în gât de Aliev!

, dar debutul său la FCSB s-a transformat într-unul de coşmar. Lusitanul l-a avut ca adversar direct pe Alibek Aliev, noul atacant al celor de la CFR Cluj.

Iar în unele dueluri au sărit scântei. În minutul 30, atacantul suedez l-a lovit în gât pe Duarte, într-un gest nesportiv. Arbitrul Marian Barbu nu a sancţionat intervenţia, dar fundaşul portughez a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Depăşit uşor la golul de 1-1!

În minutul 41 a venit şi prima greşeală. Aliev a scăpat uşor de Duarte într-o combinaţie cu Păun. Atacantul a primit mingea pe poziţie viitoare, Pantea a strâns târziu şi CFR Cluj a reuşit egalarea.

În prelungirile primei reprize, Korenica a scăpat singur în partea stângă spre poartă. Pantea l-a scos din ofsaid pe atacantul CFR-ului care a marcat cu o scăriţă peste Târnovanu. O repriză dificilă pentru Duarte, prea uşor lăsat la o parte de Aliev la golul marcat de suedez.

Gafă uriaşă la golul lui Biliboc!

Coşmarul pentru FCSB a continuat şi în debutul părţii secunde. Încă o gafă defensivă de neînţeles. Ngezana a fost surprins foarte retras faţă de linia fundaşilor, iar Cordea a scăpat singur cu portarul după o pasă a lui Păun.

Fostul atacant al campioanei nu a iertat şi scorul a devenit 1-3. Fără vină pentru Duarte la golul de 1-3, dar a câta gafă a apărării roş-albastre în acest debut horror din 2026? Însă, în prelungiri a venit rândul lui Duarte să gafeze.

Fundaşul a trimis aiurea o pasă înapoi, interceptată de Biliboc, care a stabilit scorul final: 4-1. Un meci de uitat pentru noul jucător al celor de la FCSB, adus pentru a betona defensiva sângerândă a campionilor.

Cel mai slab jucător de pe teren în FCSB – CFR Cluj 1-4! Luat în colimator de Gigi Becali

Pe Sofascore, Andre Duarte a fost cel mai slab jucător de pe teren în derby-ul FCSB – CFR Cluj 1-4, fiind notat cu 5.3. A recuperat mingea de şase ori, dar din cele patru dueluri pe care le-a avut a câştigat unul singur.

Evoluţia modestă l-a adus pe Andre Duarte încă de la primul meci în colimatorul lui Gigi Becali. Patronul FCSB a declarat că lusitanul ar fi trebuit să fie rezervă pentru câteva etape, nu titularizat de la început:

„Am fost încântat de Duarte că a zis MM. Dar dacă îl iei, lasă-l, mă, să stea câteva meciuri. O echipă care ia 4 goluri, fundașii centrali sunt vinovați”, a spus Gigi Becali la Digisport.

Andre Duarte, prima reacţie după debutul la FCSB: „A fost un joc rău!”

Andre Duarte a vorbit la finalul meciului, spunând că nu a fost debutul pe care îl aştepta la FCSB. Fundaşul portughez a spus că îi înţelege pe fanii care au plecat înaintea finalului de meci şi le promite că echipa va lupta mai mult în următoarele meciuri:

”A fost un meci dificil, nu a fost vorba de debutul meu, a fost un meci greu. Am început foarte bine. După gol, am avut două sau trei ocazii, dar nu am marcat. Am primit două goluri foarte ușoare. Apoi, am fost la pământ din punct de vedere mental. Am încercat să intrăm în repriza a doua mai bine.

Am primit două goluri prea ușor. Trebuie să vedem ce am greșit și să încercăm să ne îmbunătățim. Este normal că suporterii au plecat. Nu suntem într-un moment bun. Nu pierdem cu 0-1 sau 1-2, pierdem la diferență mare. Toată lumea e supărată. Ce le putem spune e că vom încerca să muncim mai mult, să luptăm mai mult și să revenim la rezultatele bune.

Pentru mine, când sunt la un club ca ăsta, când pierzi, e o problemă. Trebuie să ne concentrăm pe ce putem îmbunătăți. Nu trebuie să dăm vina pe celălalt. A fost un joc rău pentru mine, mai ales că a fost debutul meu, nu a fost așa cum mă așteptam, dar trebuie să înțelegem că nu suntem într-un moment bun și că trebuie să ne revenim”, a spus Andre Duarte.