Andre Duarte, dublu rol la FCSB! Ce trebuie să facă în plus la antrenamentele lui Charalambous. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Andre Duarte s-a integrat excelent la FCSB, iar acum a mai primit un rol din partea staff-ului tehnic. Fundașul central are misiunea de a-și ajuta unul dintre colegi în timpul antrenamentelor.

Ce misiune a primit Andre Duarte la antrenamentele campioanei FCSB

, Andre Duarte a devenit imediat o piesă importantă în angrenajul echipei. La două luni de la sosire, acesta a fost însărcinat cu un nou rol.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că staff-ul tehnic l-a desemnat pe portughez să fie ”umbra” lui Joao Paulo, ultima achiziție a celor de la FCSB, și să-l ajute pe internaționalul din Insulele Capului Verde să se integreze cât mai rapid.

Marea problemă a mijlocașului transferat de la Oțelul Galați este că nu vorbește nicio limbă străină în afară de portugheză și nu se poate înțelege cu noii săi colegi și cu echipa tehnică. În aceste condiții, Andre Duarte, care știe engleză, îi va fi translator.

ADVERTISEMENT

Din informațiile obținute de FANATIK, fundașul va trebui să-i traducă coechipierului său indicațiile date de Elias Charalambous și Mihai Pintilii în timpul antrenamentelor, dar și să-l ajute să comunice mai ușor cu ceilalți jucători.

ADVERTISEMENT

Cât a plătit Gigi Becali pentru transferul lui Joao Paulo

FANATIK a anunțat în exclusivitate încă din ultima zi a lunii ianuarie că FCSB . Gigi Becali a plătit 600.000 de euro pentru transferul mijlocașului, iar Oțelul Galați va încasa și suma de 600.000 de euro pe care cluburile o primesc pentru fiecare jucător ce va participa la Cupa Mondială.

din această vară și a devenit a doua cea mai mică țară care participă la Cupa Mondială. Și dacă nu se va întâmpla nimic ieșit din comun, Joao Paulo va fi prezent la marea competiție, el fiind un titular obișnuit al formației africane.

ADVERTISEMENT

Ce clauză de reziliere are Joao Paulo la FCSB

Joao Paulo a fost adus la FCSB pentru a acoperi plecarea lui Adrian Șut la Al-Ain, în Emiratele Arabe Unite, deși ”roș-albaștrii” l-au mai transferat pentru acea poziție și pe israelianul Ofri Arad.

Internaționalul din Insulele Capului Verde va avea la campioana României un , așa cum a dezvăluit Gigi Becali în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Patronul FCSB este extrem de încântat de aducerea lui Joao Paulo de la Oțelul Galați, iar FANATIK a aflat în exclusivitate că i-a fixat acestuia o .