Sport

Andre Duarte, dublu rol la FCSB! Ce trebuie să facă în plus la antrenamentele lui Charalambous. Exclusiv

Deși abia sosit în această iarnă la FCSB, Andre Duarte a primit o misiune importantă. Ce trebuie să facă, de fapt, fundașul portughez la antrenamente.
Bogdan Ciutacu, Traian Terzian
04.02.2026 | 22:20
Andre Duarte dublu rol la FCSB Ce trebuie sa faca in plus la antrenamentele lui Charalambous Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ce misiune a primit Andre Duarte la antrenamentele de la FCSB. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

Andre Duarte s-a integrat excelent la FCSB, iar acum a mai primit un rol din partea staff-ului tehnic. Fundașul central are misiunea de a-și ajuta unul dintre colegi în timpul antrenamentelor.

Ce misiune a primit Andre Duarte la antrenamentele campioanei FCSB

Transferat în această iarnă de ”roș-albaștri” după ce și-a reziliat contractul cu Ujpest, Andre Duarte a devenit imediat o piesă importantă în angrenajul echipei. La două luni de la sosire, acesta a fost însărcinat cu un nou rol.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că staff-ul tehnic l-a desemnat pe portughez să fie ”umbra” lui Joao Paulo, ultima achiziție a celor de la FCSB, și să-l ajute pe internaționalul din Insulele Capului Verde să se integreze cât mai rapid.

Marea problemă a mijlocașului transferat de la Oțelul Galați este că nu vorbește nicio limbă străină în afară de portugheză și nu se poate înțelege cu noii săi colegi și cu echipa tehnică. În aceste condiții, Andre Duarte, care știe engleză, îi va fi translator.

ADVERTISEMENT
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război...
Digi24.ro
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” american: „Să fim vigilenți”

Din informațiile obținute de FANATIK, fundașul va trebui să-i traducă coechipierului său indicațiile date de Elias Charalambous și Mihai Pintilii în timpul antrenamentelor, dar și să-l ajute să comunice mai ușor cu ceilalți jucători.

ADVERTISEMENT
Final de
Digisport.ro
Final de "telenovelă"! Cristiano Ronaldo și-a anunțat decizia

Cât a plătit Gigi Becali pentru transferul lui Joao Paulo

FANATIK a anunțat în exclusivitate încă din ultima zi a lunii ianuarie că FCSB l-a achiziționat pe Joao Paulo. Gigi Becali a plătit 600.000 de euro pentru transferul mijlocașului, iar Oțelul Galați va încasa și suma de 600.000 de euro pe care cluburile o primesc pentru fiecare jucător ce va participa la Cupa Mondială.

Echipa națională a Insulelor Capului Verde s-a calificat în premieră la turneul final din această vară și a devenit a doua cea mai mică țară care participă la Cupa Mondială. Și dacă nu se va întâmpla nimic ieșit din comun, Joao Paulo va fi prezent la marea competiție, el fiind un titular obișnuit al formației africane.

ADVERTISEMENT

Ce clauză de reziliere are Joao Paulo la FCSB

Joao Paulo a fost adus la FCSB pentru a acoperi plecarea lui Adrian Șut la Al-Ain, în Emiratele Arabe Unite, deși ”roș-albaștrii” l-au mai transferat pentru acea poziție și pe israelianul Ofri Arad.

Internaționalul din Insulele Capului Verde va avea la campioana României un salariu de 15.000 de euro pe lună, așa cum a dezvăluit Gigi Becali în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Patronul FCSB este extrem de încântat de aducerea lui Joao Paulo de la Oțelul Galați, iar FANATIK a aflat în exclusivitate că i-a fixat acestuia o clauză de reziliere de 3 milioane de euro.

  • 1.200.000 de euro a costat transferul lui Joao Paulo la FCSB
  • 15.000 de euro este salariul lui Joao Paulo la campioana României
1.85 este cota oferită de BETANO pentru ”total goluri: sub 2.5” în meciul FCSB - FC Botoșani
Lovitură pentru Zeljko Kopic! A luat galben în Farul – Dinamo și e...
Fanatik
Lovitură pentru Zeljko Kopic! A luat galben în Farul – Dinamo și e out pentru derby-ul cu Universitatea Craiova
Anunțul care va lua prin surprindere pe toată lumea. Novak Djokovic a vorbit...
Fanatik
Anunțul care va lua prin surprindere pe toată lumea. Novak Djokovic a vorbit despre retragerea din tenis
Alibec, formă maximă după ce a scăpat de FCSB. Decisiv și în Farul...
Fanatik
Alibec, formă maximă după ce a scăpat de FCSB. Decisiv și în Farul – Dinamo, a pasat pentru un alt fost jucător al campioanei
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Este pregătit să renunțe la miliardarii români pentru o echipă din SuperLiga: 'Ai...
iamsport.ro
Este pregătit să renunțe la miliardarii români pentru o echipă din SuperLiga: 'Ai văzut în fotbal prietenie sau dușmănie care să reziste?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!