Andre Duarte, după primele antrenamente la FCSB. „Mai are nevoie de un pic de timp. Îi cunoștea pe toți”

Andre Duarte este primul transfer parafat de FCSB în perioada de mercato de iarnă. Fundașul lusitan nu este străin de fotbalul din România, acesta fiind legitimat în trecut la FCU Craiova, de acolo fiind și dorința mare a lui Gigi Becali de a îl aduce la campioană. Duarte a făcut primele antrenamente alături de lotul pregătit de Elias Charalambous, iar Mihai Stoica a oferit toate detaliile.

Andre Duarte, după primele antrenamente la FCSB

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a mărturisit că a rămas impresionat de cum s-a prezentat . Fundașul mai are nevoie de puțin timp pentru a căpăta ritm, însă prima experiență în România, de la FCU Craiova, l-a ajutat foarte mult, acesta vorbind limba română și cunoscând foarte bine lotul lui FCSB.

„Andre Duarte cred că este o achiziție foarte, foarte bună. L-am văzut, s-a antrenat o săptămână cu echipa. Imaginați-vă că el a jucat doar un an în România, a plecat de atâta timp, dar vorbește românește, îi știa pe toți după nume înainte de a îi vedea la față.

A arătat foarte bine la antrenamente. A zis că are nevoie de puțin timp pentru a se pune la punct, nu are ritm de competiție. Este un jucător foarte bun”, a declarat Mihai Stoica.

FCSB s-a întărit în defensivă după venirea lui Duarte

În continuare, Mihai Stoica a transmis că problema fundașilor centrali de la FCSB a fost rezolvată. J , singura absență din acest compartiment fiind cea a lui Mihai Popescu.

„Mihai Popescu poate fi luat în calcul peste vreo trei luni și jumătate. Stăm foarte bine (n.r. – la nivelul fundașilor centrali) la momentul acesta. Înainte de meciul cu Slobozia îl aveam pe Graovac la limita cartonașelor, așa erau și Lixandru și Radunovic. Acesta a fost motivul pentru care Radunovic nu a jucat.

Imaginați-vă că puteau lua Graovac și Lixandru cartonaș, era posibil, și trebuia să jucăm acolo cu Chiricheș și Dăncuș. Chiricheș putea lejer să îi fie tată lui Dăncuș, e cu 20 de ani mai mare decât el”, a mai spus Mihai Stoica.

800.000 de euro este cota lui Andre Duarte

45 de meciuri a jucat fundașul la FCU Craiova