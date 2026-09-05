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Eliminat după o jumătate de oră din meciul Dinamo – FCSB 2-1, Andre Duarte și-a asumat întreaga vină pentru această înfrângere. El consideră că rezultatul ar fi fost cu totul altfel dacă se juca 11 la 11.

Cum a comentat Andre Duarte cartonașul roșu primit la Dinamo – FCSB 2-1

Imediat după , fundașul central de la FCSB a mărturisit că nu a avut nicio intenție de a-l lovi pe Andrei Mărginean, însă mâna i s-a dus în fața jucătorului dinamovist.

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”În primul rând, îmi pare rău că am făcut asta. N-am avut intenția de a face asta. El m-a împins primul, am vrut să-l împing și eu și mi-a scăpat mâna în fața lui. Înfrângerea a fost din vina mea, dacă eram 11 la 11 pe teren, câștigam. E dură înfrângerea pentru că este un derby. Știu ce înseamnă pentru suporteri și îmi pare rău.

Asta e, ăsta e fotbalul. A fost un meci bun pentru noi și zic că dacă eram 11 la 11 pe teren, era un rezultat diferit, dar a fost vina mea. Am câștigat cu 5-0 ultimul meci, iar acum trebuia să câștigăm în derby. E doar un moment, avem valoare, avem calitate. Au plecat mulți jucători, au venit mulți alții”, a declarat Andre Duarte, conform .

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Gigi Becali acuză eliminarea lui Andre Duarte

La finalul derby-ului Dinamo – FCSB 2-1, Gigi Becali a lansat o adevărată , considerând printre altele că nu se impunea cartonașul roșu la Andre Duarte.

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”Felicit echipa mea că a muncit. Asta este, ce să facem. I-aș recomanda lui Kovacs să facă niște controale psihologice. Poate s-ar putea să aibă vreo demență sau ceva. Eu așa recomand, cum să dai roșu aiurea. Eu merg în zona aia, că nu ai cum să dai roșu. Apoi dai 11 metri la mișto pentru Dinamo”, a spus el.

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Apoi, . ”Lasă că vine artileria grea și nu mai zic Vaișcovici și cu cine mai e că nu își dau seama când e clar că nu e roșu. Vaișcovici, eu te știam că ai bărbăție… cum să zici că nu îți dai seama și nu știu ce”, a zis Becali.

Deranjat de afirmațiile făcute de patronul FCSB, Vaișcovici i-a replicat imediat pe un ton tăios. ”Bine, atunci e roșu! Și fault în atac la Garita”, a răspuns fostul fotbalist, moment în care latifundiarul din Pipera a început să râdă.