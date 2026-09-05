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Andre Duarte, explicații după cartonașul roșu primit în Dinamo – FCSB 2-1: ”Mi-a scapăt mâna peste față”

Andre Duarte (28 de ani) a văzut cartonașul roșu în derby-ul Dinamo - FCSB 2-1. Portughezul este convins că dacă nu ar fi părăsit terenul prematur echipa sa ar fi câștigat.
Traian Terzian
06.09.2026 | 01:00
Andre Duarte explicatii dupa cartonasul rosu primit in Dinamo FCSB 21 Mia scapat mana peste fata
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Andre Duarte (28 de ani) a vorbit despre cartonașul roșu primit în derby-ul Dinamo - FCSB 2-1. Sursă foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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Eliminat după o jumătate de oră din meciul Dinamo – FCSB 2-1, Andre Duarte și-a asumat întreaga vină pentru această înfrângere. El consideră că rezultatul ar fi fost cu totul altfel dacă se juca 11 la 11.

Cum a comentat Andre Duarte cartonașul roșu primit la Dinamo – FCSB 2-1

Imediat după încheierea partidei de pe Arcul de Triumf, din etapa a 8-a a SuperLigii, fundașul central de la FCSB a mărturisit că nu a avut nicio intenție de a-l lovi pe Andrei Mărginean, însă mâna i s-a dus în fața jucătorului dinamovist.

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”În primul rând, îmi pare rău că am făcut asta. N-am avut intenția de a face asta. El m-a împins primul, am vrut să-l împing și eu și mi-a scăpat mâna în fața lui. Înfrângerea a fost din vina mea, dacă eram 11 la 11 pe teren, câștigam. E dură înfrângerea pentru că este un derby. Știu ce înseamnă pentru suporteri și îmi pare rău.

Asta e, ăsta e fotbalul. A fost un meci bun pentru noi și zic că dacă eram 11 la 11 pe teren, era un rezultat diferit, dar a fost vina mea. Am câștigat cu 5-0 ultimul meci, iar acum trebuia să câștigăm în derby. E doar un moment, avem valoare, avem calitate. Au plecat mulți jucători, au venit mulți alții”, a declarat Andre Duarte, conform gsp.ro.

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Gigi Becali acuză eliminarea lui Andre Duarte

La finalul derby-ului Dinamo – FCSB 2-1, Gigi Becali a lansat o adevărată tiradă la adresa arbitrului Istvan Kovacs, considerând printre altele că nu se impunea cartonașul roșu la Andre Duarte.

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”Felicit echipa mea că a muncit. Asta este, ce să facem. I-aș recomanda lui Kovacs să facă niște controale psihologice. Poate s-ar putea să aibă vreo demență sau ceva. Eu așa recomand, cum să dai roșu aiurea. Eu merg în zona aia, că nu ai cum să dai roșu. Apoi dai 11 metri la mișto pentru Dinamo”, a spus el.

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Apoi, s-a contrat cu fostul atacant dinamovist Claudiu Vaișcovici. ”Lasă că vine artileria grea și nu mai zic Vaișcovici și cu cine mai e că nu își dau seama când e clar că nu e roșu. Vaișcovici, eu te știam că ai bărbăție… cum să zici că nu îți dai seama și nu știu ce”, a zis Becali.

Deranjat de afirmațiile făcute de patronul FCSB, Vaișcovici i-a replicat imediat pe un ton tăios. ”Bine, atunci e roșu! Și fault în atac la Garita”, a răspuns fostul fotbalist, moment în care latifundiarul din Pipera a început să râdă.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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