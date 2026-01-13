Andre Duarte este mare fan Cristiano Ronaldo: „Trebuie să-i oferim mai mult respect”. Care sunt fundașii centrali pe care îi apreciază cel mai mult

ADVERTISEMENT

La fel ca orice portughez, Andre Duarte nu avea cum să nu fie un fan uriaș al lui Cristiano Ronaldo, conaționalul său. Atacantul lusitan este un exemplu pentru noul jucător de la FCSB, însă el crede că țara sa nu îl respectă atât de mult pe cât ar merita.

Cristiano Ronaldo este modelul lui Andre Duarte. Ce a spus stoperul lui FCSB despre conaționalul său

Andre Duarte este singura achiziție a celor de la FCSB de până acum în această perioadă de mercato. El a ajuns la campioana României din postura de jucător liber de contract după ce a părăsit cu scandal Ujpest, formație ce evoluează în campionatul maghiar.

iar această veste nu poate fi una decât bună pentru oficialii lui FCSB. Dacă atacantul lui Al Nassr este modelul său în carieră, atunci, mai mult ca sigur, Deși el îi poartă un respect enorm lui CR7, este de părere că oamenii din Portugalia nu îi oferă tot respectul cuvenit:

„Cred că ar trebui să-l respectăm mai mult decât o facem. Pentru mine este cel mai bun, fără niciun dubiu. Este un exemplu atât pe teren, cât și în afara lui. Pentru mine tot ce face el este un exemplu perfect”, a spus Andre Duarte.

Cine sunt cei trei fundași centrali pe care Andre Duarte îi apreciază

Pe lângă cvintuplul câștigător al Balonului de Aur, Andre Duarte a dezvăluit și numele a trei fotbaliști care joacă pe postul său, cel de fundaș central, și pe care îi admiră foarte mult. Este vorba despre trei foști apărători ai lui Real Madrid, echipă cu care portughezul simpatizează:

„Sunt un mare fan al lui Real Madrid, iar în cea mai bună perioadă a lor, când și Cristiano Ronaldo juca acolo, mi-au plăcut Sergio Ramos, Pepe și Raphael Varane. Pentru mine, aceștia trei erau cei mai buni la acel moment, chiar dacă erau diferiți ca stil de joc”, a mai dezvăluit stoperul lui FCSB

Andre Duarte a dezvăluit care sunt idolii săi în fotbal

Andre Duarte nu are nicio problemă cu posibilele critici ale lui Gigi Becali

deoarece este conștient că în fotbal nu se poate progresa decât atunci când joci sub presiune. Chiar dacă patronul Gigi Becali obișnuiește să-și critice jucătorii, Andre Duarte nu are nicio problemă cu acest aspect:

„Cum am spus. Fotbalul fără presiune nu este fotbal. Îmi place presiunea, să fiu sub presiune. Mereu m-am descurcat în astfel de situaţii. Cu patronul nu am discutat, nu încă. Eram aici înainte şi ştiu cum funcţionează lucrurile. Pentru mine nu este nicio problemă”, a spus Andre Duarte într-un interviu dat în Antalya.