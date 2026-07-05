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Andre Duarte, gafă uriașă în amicalul contra lui Olaru! Cum a comis-o la primul gol încasat de FCSB în această vară. Video

Andre Duarte a făcut o gafă uriașă în amicalul disputat contra echipei la care evoluează Darius Olaru. Cum a comis-o fundașul FCSB la primul gol încasat de Ștefan Târnovanu.
Iulian Stoica
05.07.2026 | 16:16
Andre Duarte gafa uriasa in amicalul contra lui Olaru Cum a comiso la primul gol incasat de FCSB in aceasta vara Video
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Andre Duarte, gafă uriașă în amicalul contra lui Olaru! Cum a comis-o la primul gol încasat de FCSB în această vară. Foto: Colaj Fanatik
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FCSB a pierdut fără drept de apel în primul duel de pregătire al verii. Fosta campioană a cedat cu scorul de 0-4 contra echipei la care este legitimat Darius Olaru, Union Saint Gilloise. Belgienii au punctat de câte două ori în fiecare repriză, însă de menționat este că la primul gol au profitat de o gafă uriașă în defensiva roș-albaștrilor.

Andre Duarte, gafă uriașă în amicalul contra lui Olaru

Deși a reușit să salveze sezonul prin calificarea obținută în preliminariile UEFA Conference League, forma FCSB-ului pare a fi departe de cea din anii anteriori. Fosta campioană a României a pierdut usturător în primul meci amical din cantonamentul desfășurat în Olanda, scor 0-4 contra Union Saint Gilloise.

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Primul gol al înfruntării a fost înscris după o jumătate de oră de joc. Totul a pornit de la o gafă a lui Andre Duarte; fundașul lusitan a pasat eronat la mijlocul terenului, iar belgienii au profitat instant. Aceștia au scăpat pe contraatac și au centrat în fața porții, de unde Biondic a înscris cu o lovitură de cap.

FCSB va mai avea un amical vara aceasta în cantonament. Următorul adversar va fi Al Jazira, echipa antrenată de renumitul Cosmin Olăroiu. Duelul cu formația din EAU va avea loc pe 8 iulie, la ora 18:00, în baza de pregătire de la Venray. Cu siguranță roș-albaștrii vor încerca să „spele rușinea” suferită în fața Union Saint Gilloise.

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Royale Union Saint-Gilloise – FCSB 1-0

♬ original sound – LucianNXT – LucianNXT

Andre Duarte nu e la prima eroare comisă

Andre Duarte s-a alăturat lotului în perioada de mercato din iarnă. Mihai Stoica spera că problemele din defensivă vor fi rezolvate odată cu aducerea fundașului central, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Lusitanul a greșit chiar în partida de debut pentru FCSB, moment în care inclusiv Gigi Becali s-a îndoit de calitățile sale.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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