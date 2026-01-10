Sport

Andre Duarte, noul jucător de la FCSB, la un pas să renunțe la fotbal. Care este povestea fundașului portughez

Andre Duarte a ajuns în această iarnă la campioana României, însă în urmă cu mai mulți ani era gata să renunțe la fotbal. Ce l-a făcut pe portughez să vrea să ia această decizie
Ciprian Păvăleanu
10.01.2026 | 18:40
Andre Duarte noul jucator de la FCSB la un pas sa renunte la fotbal Care este povestea fundasului portughez
Andre Duarte a fost cât pe ce să renunțe la fotbal în tinerețe. Foto: Sportpictures.eu
Andre Duarte este singura achiziție a lui FCSB până în acest moment din perioada de transferuri de iarnă, deși formația campioană s-a despărțit de doi fotbaliști de la mijlocul terenului și va trebui să mai aducă jucători. Unicul jucător ajuns la FCSB în această perioadă de mercato a fost la un pas să se lase de fotbal la începutul carierei sale.

Andre Duarte, gata să se lase de fotbal. Ce l-a oprit din a lua această decizie

Portughezul Andre Duarte, în vârstă de 28 ani, are o carieră respectabilă. După un sezon bun la Estrela, el a ajuns la FCU Craiova 1948, unde a impresionat conducătorii din SuperLiga României. Ulterior, el a continuat să joace constant în campionatul Croației, la Osijek, și în campionatul Ungariei, la Ujpest.

Acum, el a ajuns la campioana României, însă cariera sa nu a fost atât de roz tot timpul. Fundașul central al lui FCSB era gata să renunțe la cariera de fotbalist, deși abia își începuse aventura: „Am jucat la Sacavanense, care este un club foarte aproape de casa mea. Apoi am mers la Sporting, dar doar pentru șase luni. Nu a fost un moment foarte fericit din viața mea, chiar am vrut să renunț la fotbal. Când eram tânăr și am plecat de la Sporting, le-am spus părinților că nu vreau să mai joc fotbal. Ei m-au sprijinit și am luat-o de la capăt.

Nu au vrut neapărat să devin fotbalist. Mereu mi-au zis să pun școala pe primul loc, însă am reușit să le fac pe amândouă. Mi-au zis să merg doar pentru a face sport și pentru distracție, doar să nu renunț. Mi-au zis chiar să încerc tenisul, dar mie mereu mi-a plăcut fotbalul. Nu doar să joc, ci chiar să-l și urmăresc la TV”, a spus Andre Duarte, fotbalistul celor de la FCSB.

Fundașul portughez este gata de criticile lui Gigi Becali

Toți jucătorii care vin la FCSB știu dinainte la ce se aștepte. Orice greșeală pe terenul de fotbal se poate transforma într-o serie de critici în direct la TV. Andre Duarte este conștient de aceste practici ale lui Gigi Becali, însă este de părere că nu se poate face performanță în fotbal fără presiune:

„Cum am spus. Fotbalul fără presiune nu este fotbal. Îmi place presiunea, să fiu sub presiune. Mereu m-am descurcat în astfel de situaţii. Cu patronul nu am discutat, nu încă. Eram aici înainte şi ştiu cum funcţionează lucrurile. Pentru mine nu este nicio problemă. Îmi doresc să înscriu mai multe goluri. În trecut mi-era mai greu să fac asta. Îmi place să joc fotbal, să mă bucur de acest sport şi o să încerc să joc cât de bine pot. Fanilor pot să le transmit că vom face tot posibilul să ne atingem obiectivele. Sunt aici să ajut şi îmi doresc să câştig”, a dezvăluit Andre Duarte.

Andre Duarte a plecat cu scandal de la fosta sa echipă

Andre Duarte a ajuns la FCSB din postura de jucător liber de contract, însă fosta sa formație, Ujpest, îl acuză că și-ar fi întrerupt contractul unilateral. Portughezul nu a vrut să dea foarte multe detalii despre acest scandal:

„Cu Ujpest nu am nicio situaţie. Este doar fosta mea echipă, atât pot să spun. Trebuie să o luăm meci cu meci. Să câştigăm cu Argeş, apoi următorul şi tot aşa. Îmi place că România are oameni primitori, nu îmi place că este departe de Portugalia. Dar nu am probleme de adaptare, eu mă adaptez repede”, a mai spus Andre Duarte.

Andre Duarte a dezvăluit că a fost la un pas să se lase de fotbal

