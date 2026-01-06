Andre Duarte, primul interviu la FCSB: „Îmi place să joc sub presiune!”. „Imun” la criticile lui Gigi Becali?! Ce spune de scandalul cu Ujpest. Video

Sport

Andre Duarte este singurul transfer de la FCSB din această iarnă. Fundaşul portughez a vorbit în cantonamentul din Antalya despre transferul la noua sa echipă, dar şi despre Gigi Becali sau scandalul cu Ujpest.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
06.01.2026 | 10:26
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
FCSB a efectuat un singur transfer în această iarnă, până acum. Roş-albaştrii l-au luat pe Andre Duarte din postură de jucător liber, după ce portughezul s-a despărţit de Ujpest.

Andre Duarte, primul interviu la FCSB: „Dacă nu avem presiune, jucăm pentru nimic”

În cantonamentul FCSB din Antalya, Andre Duarte a vorbit pentru prima dată de la transfer, spunând că este foarte fericit că joacă la un club care se bate pentru obiective importante:

„Mi-a fost dor de România. Am fost fericit când am jucat aici. Mă bucur că m-am întors. FCSB este un club mare, cred că toată lumea ştie. Încă dinainte să joc aici ştiam de echipa asta.

Auzi de această echipă încă dinainte de a juca aici. Vreau să câştig. Este normal când vii la un astfel de club. Este un club care se luptă pentru obiective importante şi vreau să ajut echipa să câştige. 

Presiunea este normală. Vorbim de un club mare. Dacă nu avem presiune la fotbal înseamnă că jucăm pentru nimic. Pentru mine este bine că avem presiune”, a spus Duarte.

Fără antrenamente de două luni: „Sunt bucuros că am revenit!”

Fundaşul central spune că a fost rapid integrat în grup, mai ales că a şi fost adversar cu unii dintre jucătorii din lotul FCSB. Duarte a avut aproape două luni fără antrenamente, dar spune că e pregătit să intre încă de la primul meci:

„Ştiam câţiva colegi de când jucam împotriva lor la FC U Craiova. M-au primit foarte bine, pot să spun că avem un grup foarte bun, foarte puternic. Sunt aici să ajut şi sper să joc când o să am oportunitatea.

Când eram la FC U Craiova, ştiam că FCSB este cel mai mare club din România. Când jucam împotriva lor era un meci important şi mă simt bine că acum joc la această echipă. 

Am avut aproape două luni fără antrenament cu echipa şi sunt bucuros că am revenit. Colegii mă ajută foarte mult şi vreau să contribui la obiectivele clubului. Este un club nou pentru mine, sper să mă adaptez cât mai repede”.

Reacţie blitz despre scandalul cu Ujpest: „Este doar fostul meu club”

Despărţirea cu Ujpest este cu scandal. Maghiarii l-au dat în judecată pe Andre Duarte pentru că şi-ar fi reziliat unilateral contractul cu echipa. Lusitanul spune că nu există nicio problemă şi Ujpest este doar fostul său club:

„Cu Ujpest nu am nicio situaţie. Este doar fosta mea echipă, atât pot să spun. Trebuie să o luăm meci cu meci. Să câştigăm cu Argeş, apoi următorul şi tot aşa. 

Îmi place că România are oameni primitori, nu îmi place că este departe de Portugalia. Dar nu am probleme de adaptare, eu mă adaptez repede”.

„Imun” la presiunea lui Gigi Becali? „Ştiu cum funcţionează lucrurile”

Referitor la presiunea pe care o pune Gigi Becali, Andre Duarte susţine că este obişnuit şi ştie cum funcţionează lucrurile în România, astfel că pentru el nu va fi nicio problemă:

„Cum am spus. Fotbalul fără presiune nu este fotbal. Îmi place presiunea, să fiu sub presiune. Mereu m-am descurcat în astfel de situaţii. Cu patronul nu am discutat, nu încă. Eram aici înainte şi ştiu cum funcţionează lucrurile. Pentru mine nu este nicio problemă. 

Îmi doresc să înscriu mai multe goluri. În trecut mi-era mai greu să fac asta. Îmi place să joc fotbal, să mă bucur de acest sport şi o să încerc să joc cât de bine pot. 

Fanilor pot să le transmit că vom face tot posibilul să ne atingem obiectivele. Sunt aici să ajut şi îmi doresc să câştig”, a dezvăluit Andre Duarte.

