Andre Schurrle s-a retras la doar 29 de ani! Reperele carierei campionului mondial din 2014

Andre Schurrle a șocat lumea fotbalului după ce a decis să se retragă la doar 29 de ani, vârstă la care nu mulți fotbaliști aleg să-și încheie cariera.

Fostul internațional german a considerat că nu mai poate continua pentru că nu mai are motivația să joace fotbal.

Chiar dacă mai avea contract cu Borussia Dortmund până în anul 2021, Schurrle a preferat să-și rezilieze contractul și să renunțe la sportul care i-a dat totul în viață.

Reperele carierei lui Andre Schurrle

Andre Schurrle a surprins pe toată lumea cu un mesaj postat pe rețelele de socializare, în care își ia adio de la fani și de la fotbal: „”Mă gândeam de mult timp la decizie. Așteptările deveniseră din ce în ce mai puține, simțeam că nu mai am nevoie de aplauze”.

Totuși, Schurrle lasă în urmă numeroase momente frumoase și trofee câștigate, precum finala Cupei Mondiale câștigată în fața Argentinei, în 2014.

Mijlocașul german a început fotbalul la Mainz, acolo de unde a fost transferat de Bayer Leverkusen în 2011 pentru 8.500.000 de euro. În echipa „farmaciștilor”, Schurrle devenise indispensabil, reușind să-și facă apariția și în naționala Germaniei, motiv pentru care Chelsea avea să plătească 22.000.000 de euro pentru a-l transfera în 2013.

Primul său trofeu din carieră câștigat a fost chiar Cupa Mondială din 2014, după o finală dramatică împotriva Argentinei, decisă de golul lui Mario Gotze.

În sezonul 2014-2015, Schurrle a reușit să câștige titlul în Anglia cu Chelsea, dar și Cupa Ligii Angliei.

29 de ani a împlinit Andre Schurrle pe 6 noiembrie

Declinul carierei

Din păcate, lucrurile nu au stat atât de bine pentru el la Chelsea, iar în 2016 a fost adus înapoi în Germania de Wolfsburg, care a plătit 32.000.000 de euro către Chelsea.

Lucrurile păreau să ia o turnură favorabilă pentru el, după ce a reușit să câștige Cupa și Supercupa Germaniei cu Wolfsburg, într-o super echipă, în care mai evolua și Kevin De Bruyne.

În 2016, Borussia Dortmund a insistat pentru transferul său, plătitnd 30.000.000 de euro pentru transferul său. Din păcate, acela a fost momentul declinului pentru Schurrle.

Evoluțiile sale au scăzut inexplicabil, iar Dortmund a decis să-l împrumute la Fulham în anul 2018, pe care nu a ajutat-o să se păstreze în prima ligă din Anglia.

În ultimul sezon al său a fost împrumutat în Rusia, la Spartak Moscova, pentru care a jucat 18 meciuri, marcând două goluri și oferind patru pase de gol.

Trofeele obținute de Andre Schurrle în carieră:

1 Cupă Mondială

2 Cupe ale Germaniei (cu Wolfsburg și cu Borussia Dortmund)

1 Supercupă a Germaniei

1 titlu în Premier League

1 Cupă a Ligii din Anglia

„Idolul meu a fost Michael Ballack”

„Mi-aduc și acum aminte cum am urmărit finala dintre Germania și Brazilia pe canapea cu părinții mei, acasă, și cât de trist am fost după ce am pierdut.

În copilărie, visezi la multe lucruri. Mai ales când îți vezi modelele la televizor și îți imaginezi ce ai putea realiza.

Atunci idolul meu era Michael Ballack. Visul meu a fost întotdeauna să fac din fotbal o profesie și chiar poate să joc pentru echipa națională.

Dar nu am îndrăznit cu adevărat să visez că voi ajunge chiar atât de departe încât să ajut la golul câștigător într-o finală a Cupei Mondiale”, a povestit germanul pentru sursa mai sus menționată”, a spus Andre Schurrle.