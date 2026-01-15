Sport

Andrei Vochin, sfat pentru conducerea lui Dinamo în „dilema Cătălin Cîrjan”: „Transferul care doare, dar salvează”

Andrei Vochin a scris în FANATIK de ce Dinamo ar trebui să-l vândă pe Cătălin Cîrjan la Metalist, în schimbul sumei de 4 milioane de euro
Andrei Vochin
15.01.2026 | 13:45
Andrei Vochin sfat pentru conducerea lui Dinamo in dilema Catalin Cirjan Transferul care doare dar salveaza
opiniile fanatik
Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo mulțumește Divinității după ce a marcat Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Câteodată, în fotbal și în viață, te lovești de momente care îți rup inima, dar îți salvează drumul. Pentru Dinamo, oferta de la Metalist Harkov pentru Cătălin Cîrjan e exact acest paradox dureros: un câștig financiar imens ambalat într-o pierdere sportivă grea. E genul de situație în care emoția apasă pe frână, dar realitatea te obligă să accelerezi.

Cîrjan e în vârf de cotă

Cîrjan nu e doar un jucător important. La 23 de ani e căpitan, un rol pe care fotbalul îl oferă rar și numai celor care transmit energie în vestiar și în tribune. Venise la Dinamo cu un an și jumătate în urmă, liber de contract, cu o cotă de piață de doar 350.000 de euro. Practic, refuzat de Rapid. Era un tânăr de perspectivă, dar nimic nu anunța explozia de azi.

ADVERTISEMENT

În prezent, are o cotă de 2,5 milioane de euro, adică de șapte ori mai mare decât la sosirea în Ștefan cel Mare. Dar adevărata surpriză e că oferta Metalistului, de 4 milioane de euro, depășește cu 1,5 milioane chiar și valoarea lui oficială. În toată cariera lui, Cîrjan niciodată n-a valorat mai mult ca acum. E, matematic și emoțional, vârful lui de piață, conform Transfermarkt.

Oferta care nu vine de două ori

Dinamo se află într-un moment financiar fragil, cu un deficit operațional estimat la 4 milioane de euro. Exact cât oferă ucrainenii. Coincidență? Nu. E, mai degrabă, un fel de test al destinului: primești o șansă să respiri sau închizi ochii și speri să nu te îneci.

ADVERTISEMENT
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din...
Digi24.ro
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil

Cîrjan ar câștiga de patru ori mai mult în Ucraina – bani pe care Dinamo nu-i poate egala nici măcar teoretic. Oricât de mult ar iubi clubul, nicio carieră nu ignoră o astfel de diferență. Și chiar dacă ar încerca, mintea nu i-ar rămâne întreagă: e imposibil să mai joci la fel când știi că viitorul tău financiar e blocat de o decizie a altora.

ADVERTISEMENT
Groenlanda și-a pus viitorul în mâinile sale! ”Mulți dintre copiii noștri nu o...
Digisport.ro
Groenlanda și-a pus viitorul în mâinile sale! ”Mulți dintre copiii noștri nu o duc bine”. Mesaj clar pentru SUA

Pentru club, refuzul ar fi și mai riscant. Fereastra Ucrainei este scurtă, volatilă și unică. Astfel de oferte nu vin din Vest, iar din Est apar doar cât timp țările plătesc suprapreț pentru a atrage jucători.

Emoția ne spune să-l păstrăm pe Cîrjan. Rațiunea ne spune să-l eliberăm

Niciun fan dinamovist nu poate privi cu ușurință despărțirea de Cîrjan. Dar iubirea adevărată în fotbal nu înseamnă să legi un jucător de tine cu lanțuri, ci să-l lași să crească atunci când vine momentul. El și-a făcut datoria: a ridicat nivelul, a ridicat echipa, a ridicat tribuna.

ADVERTISEMENT

Acum e rândul clubului să-și facă datoria: să nu renunțe la o ofertă care poate salva bugetul și poate rescrie viitorul. Da, e o plecare dureroasă. Dar și un astfel de sacrificiu poate fi un act de leadership: câteodată trebuie să pierzi un căpitan ca să salvezi nava.

Concluzie: în numele viitorului

E simplu: Dinamo nu poate refuza. Nu fără urmări grave. Nu fără să riște mai mult decât pierde. Transferul lui Cîrjan este exact genul de decizie prin care se poate dezvolta un club. Cu o condiție: să negociezi deștept și să prinzi o clauză de revânzare. Pentru că povestea lui Cătălin e abia la început.

Și cine știe? Poate într-o zi, când va reveni în România, nu vom mai spune că Dinamo l-a pierdut, ci că Dinamo l-a lansat.

Problema cu care se confruntă Daniel Pancu la CFR Cluj: „Mai sunt câteva...
Fanatik
Problema cu care se confruntă Daniel Pancu la CFR Cluj: „Mai sunt câteva zile până la primul meci oficial și habar nu am!”
E vestea începutului de an! Peste 1 milion de români sunt vizați direct:...
Fanatik
E vestea începutului de an! Peste 1 milion de români sunt vizați direct: „Va asigura 1 la sută din PIB-ul României”
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos....
Fanatik
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Andrei Vochin
Andrei Vochin
Andrei Vochin, unul dintre cei mai reputați jurnaliști sportivi din România, este special guest la Fanatik, unde publică editoriale și analizează cele mai importante meciuri de fotbal.
Parteneri
Marian Ceaușescu și Mitică Dragomir au ajuns din nou față în față! 'Borfașii...
iamsport.ro
Marian Ceaușescu și Mitică Dragomir au ajuns din nou față în față! 'Borfașii intră pe aici! Când dați banii înapoi?'. Cum a reacționat fostul președinte LPF
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!