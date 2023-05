Andrea Compagno a răbufnit după FCSB – Rapid 1-5: “Am văzut că patronul vrea să mă vândă! O să discut cu impresarul să vedem cum facem”

FCSB a fost umilită de . Roş-albaştrii au încheiat cu două înfrângeri un sezon în care au luptat la titlu până aproape de final, dar vor evolua în preliminariile Conference League.

Andrea Compagno a răbufnit după FCSB – Rapid 1-5: “Nu am vrut să ne despărţim aşa de suporterii noştri, dar asta este viaţa”

Se anunţă schimbări majore în lotul FCSB-ului, iar unul dintre jucătorii pe care Gigi Becali vrea să îi vândă este golgheterul . Atacantul italian a răbufnit după meciul cu Rapid şi a spus că va discuta cu impresarul pentru a găsi o soluţie:

“Sincer, nu am vrut să ne despărţim aşa de suporterii noştri, dar asta este viaţa. Mergem înainte. Este 1-5, pentru suporteri nu e frumos. Pentru noi nu e frumos. Am plătit prea mult înfrângerea cu Farul.

Dezamăgirea a fost prea mare. Când am venit era locul 14 şi ne-am bătut la titlu. Am fost mândru să fiu cu colegii, nu cred că puteam urca mai mult. Ne-am luptat cu o echipă bună a Farului, cu un antrenor foarte bun.

FANATIK SUPERLIGA

“Dacă patronul zice aşa, ce să fac? O să discut cu impresarul să văd ce facem”

Dacă pierdem 5-1, normal că a fost o problemă de atitudine. A fost prea mare dezamăgirea cu Farul şi cu capul eram acolo. Până azi, m-am gândit doar la FCSB. Acum am auzit că dacă ajunge o ofertă, patronul mă vinde.

Dacă patronul zice aşa, ce să fac? O să discut cu impresarul să văd ce facem. Am dat 21 de goluri, dar nu a fost destul pentru echipă să câştigăm titlul. Sunt foarte supărat pentru asta, nu pentru alte lucruri.

O să vedem ceea ce este mai bine pentru echipă, pentru mine. Am auzit doar că patronul vrea să mă vândă. Nu este important dacă sunt dezamăgit sau nu. Poate că patronul nu este fericit că nu am luat titlul.

Când am venit, speram să ajungem în play-off. Am ajuns, am bătut aproape toate echipele şi am fost la 45 de minute de titlu. Farul a fost mai bună ca noi”, a spus Andrea Compagno la finalul meciului.

Tavi Popescu: “A fost o intrare mai tare… o greşeală a mea”

Octavian Popescu a fost şi el supărat la umilinţa cu Rapid şi îşi cere scuze pentru cartonaşul roşu încasat. Atacantul a declarat că nici nu merită să fie convocat la naţională după evoluţiile din ultima vreme:

“O seară neagră pentru noi. Am luat cartonaş roşu. Trebuie să mergem înainte, să ne uităm la sezonul viitor. Am căzut din punct de vedere mental că am fost întorşi la Farul. Acolo s-a pierdut campionatul.

A fost o intrare mai tare… o greşeală a mea. Mergem înainte. Nu vreau să vorbesc despre acest scor. Urmează un nou sezon şi vreau să aducem titlul la FCSB. O să avem la echipele naţionale convocările, vacanţa şi noul sezon.

“Normal că vreau să merg la naţională, dar la prestaţiile pe care le-am avut nu prea merit”

S-a văzut şi în seara aceasta că nu am fost noi. Nu pot să vorbesc eu de veniri şi plecări. Eu şi colegii ne facem treaba şi vrem să dăm totul pe teren. Dacă mă cheamă la naţională, merg.

Normal că vreau să merg la naţională, dar la prestaţiile pe care le-am avut nu prea merit”, a spus Octavian Popescu.