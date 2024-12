Andrea Compagno a răspuns în urma interesului celor de la Rapid și CFR Cluj: ”Este o onoare mare! Nu sunt mincinos”

despre posibilitatea de a semna sau . Vârful a anunțat anterior că la începutul anului va rămâne liber de contract.

Andrea Compagno, reacție despre interesul celor de la Rapid și CFR Cluj

Compagno a recunoscut că este informat cu privire la interesul celor două grupări din Superliga României. Momentan însă, atacantul italian nu a luat nicio decizie cu privire la viitorul său, iar perspectivele pentru o întoarcere în țara noastră sunt aproape nule.

Fostul golgheter al celor de la FCSB și FCU Craiova vrea să profite de sezonul foarte bun pe care l-a avut la Tianjin Jinmen Tiger și să obțină un salariu la același nivel cu cel din China.

”Știu că impresarul are niște discuții acolo sau în alte țari. Cum am zis, nu știu ce o să fie, o să aștept. Noi vorbim aproape în fiecare zi, ne gândim foarte bine la fiecare oportunitate.

Am auzit și de interesul de la Rapid, și de la CFR. Sunt două echipe mari din România. Una e mare rivală cu echipa pentru care am jucat anul trecut, cu o galerie importantă, așa cum era la Steaua și la Craiova.

Compagno: ”Nu sunt mincinos, normal că partea financiară este importantă”

În România foarte multe echipe au suporteri atât de frumoși. Pentru mine este o onoare mare, dar nu cred că o să fie oportun pentru mine ca în acest an să mă întorc în România. Așa cum am zis, după acest an, am șase mari să rămân la nivelul de salariu din China.

Nu sunt mincinos, normal că partea financiară este importantă. Nu mă gândesc doar la salariu. Vreau să mă duc într-o ligă de nivel bun și eu cu impresarul ne gândim la tot ce ajunge la noi”, a declarat Andrea Compagno, conform .

Andrea Compagno o va părăsi pe Tianjin Jinmen Tiger, după mai puțin de 11 luni de când gruparea din prima ligă chineză l-a achiziționat de la FCSB în schimbul sumei de 120.000 de euro. Contractul său actual expiră pe 31 decembrie și nu va fi prelungit.

Compagno a arătat o formă foarte bună la nivelul primului eșalon din fotbalul chinezesc. În 26 de meciuri din campionat a înscris de 17 ori și a pasat decisiv o dată. A mai marcat de două ori în trei apariții din Cupa Chinei.