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și FCU Craiova, pare să fie departe de o întoarcere în Europa, deși traversează o perioadă grea în fotbalul japonez. Jeonbuk Hyundai, echipa pentru care evoluează vârful italian, riscă retrogradarea în al doilea eșalon.

Jeonbuk Hyundai ocupă locul 6 din 6 în Grupa a primei ligi de fotbal din Coreea de Sud. Clubul de pe stadionul Jeonju World Cup este riscă să retrogradeze, iar alte cluburi vor să profite de situația critică. Unul dintre cluburile care vor să încerce un posibil transfer, în iarna acestui an, este din Japonia.

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Conform , Avispa Fukuoka, trupă ce evoluează pe prima scenă a fotbalului nipon, . Fostul atacant de la FCSB și FCU Craiova ar fi fost deja contactat de oficialii clubului japonez și au purtat primele discuții. O mutare a sa s-ar putea realiza în luna ianuarie.

Mutarea italianului la Avispa Fukuoka este facilitat și de termenii contractuali pe care îi are cu actuala sa echipă, Jeonbuk Hyundai. Înțelegerea lui Andrea Compagno urmează să expire pe data de 31 decembrie 2026. Astfel, fotbalistul este liber să își aleagă viitorul club, fără a cere acordul mutării din partea sud-coreenilor.

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2.000.000 de euro este cota de piață a lui Andrea Compagno, conform

Andrea Compagno a ”strălucit” în fotbalul asiatic

Atacantul italian a ajuns în fotbalul asiatic în iarna anului 2024. Atunci, echipa chineză Jinmen Tiger a plătit 120 de mii de euro lui FCSB pentru a obține semnătura fotbalistului. Andrea Compagno s-a adaptat rapid în SuperLiga Chinei, reușind să marcheze 17 goluri în 26 de prezențe. Totuși, nu i-a convins pe conducătorii clubului să îi acorde prelungirea înțelegerii.

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Andrea Compagno s-a despărțit de Jinmen Tiger în februarie 2025, moment în care s-a alăturat lotului lui Jeonbuk Hyundai. Performanțele per general ale vârfului crescut în academia lui Torino s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Italianul a înscris 17 goluri în 41 de partide, fiind considerat una dintre vedetele clubului.

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Totuși, problemele medicale, dar și lipsa meciurilor în picioare, ar pregăti plecarea sa de la echipă. În actuala stagiune, a marcat un singur gol, împotriva lui Gangwon FC, 2-3. De-a lungul șederii sale la Jeonbuk, Andrea Compagno a reușit eventul, în sezonul 2024-2025. Atunci, echipa de pe Jeonju a cucerit titlul de campioană al Coreei de Sud, dar și Cupa.