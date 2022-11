Andrea Compagno, despre sacrificiile de a ajunge fotbalist: “Aveam 300 de euro pe lună! Era greu şi să îmi cumpăr de mâncare”

Andrea Compagno este unul dintre cele mai scumpe transferuri ale verii în SuperLiga. de la FC U Craiova, Adrian Mititelu spunând că s-a despărţit greu de jucător.

Andrea Compagno, despre sacrificiile de a ajunge fotbalist: “Aveam dificultăţi chiar a-mi cumpăra mâncare”

Adus gratis în 2020 de FC U Craiova de la Tre Fiori, din San Marino, Andrea Compagno a avut o evoluţie foarte rapidă în România. A pus umărul la promovarea oltenilor, devenind rapid jucător de bază în formaţia lui Mititelu.

Însă, nu tot timpul lucrurile au fost roz pentru italian. El a povestit că banii pe care îi câştiga ca tânăr fotbalist nu îi ajungeau, deseori, nici pentru mâncare:

“Toţi jucătorii au momente grele în carieră. Au fost multe perioade în care nu-mi mergea bine, nivelul la care jucam nu era prea mare. Salariul era şi el mic. Aveam dificultăţi chiar a-mi cumpăra mâncare.

“Aveam 300-400 de euro pe lună şi stăteam şi cu iubita!”

Dar mereu am găsit motivaţia că continui, niciodată nu mi-a fost frică de o perioadă grea. Ştiu că după momente grele vine ceva frumos. Aveam 300-400 de euro pe lună şi stăteam şi cu iubita!

A fost foarte greu. Ok, eram copii, dar eram departe de casă. Nu a fost deloc uşor. Dar, într-o perioadă grea, dacă ai încredere şi munceşti, vine şi răsplata, soarele”, a spus Compagno pentru Gazeta Sporturilor.

“Sunt aici datorită acestei atitudini pe care o am. Sunt convins”

Atacantul italian a precizat că meritul său este că nu s-a dat bătut niciodată. Pasiunea pentru fotbal a rămas la fel de mare chiar dacă salariul era de 3-400 de euro sau cel de acum, de la FCSB:

“Pentru mine a fost la fel. Şi când aveam 400 de euro, şi acum, pasiunea a fost la fel. Nu a schimbat nimic în mine. Întotdeuna am avut atitudine. Am trăit mereu cu visul că pot juca la cel mai înalt nivel. Acum aşa este la Steaua. Şi sunt aici datorită acestei atitudini pe care o am. Sunt convins”, a declarat Compagno pentru sursa citată.

Andrea Compagno are un salariu de 15.000 de euro la FCSB şi . Clubul are opţiunea de a prelungi înţelegerea pe încă două sezoane.

