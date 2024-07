Andrea Compagno, fostul golgheter de la FCSB, , a acordat un interviu în presa din San Marino, înainte de confruntarea campioanei României cu Virtus AC în primul tur preliminar al UEFA Champions League. Atacantul a vorbit despre ambiția lui Gigi Becali de a se califica în grupele celei mai tari competiții europene inter-cluburi.

Andrea Compagno, interviu în presa din San Marino înainte de Virtus AC – FCSB: „Patronul e foarte ambițios. Vrea să ajungă în grupele UEFA Champions League”

Andrea Compagno s-a transferat de la FCSB la Tianjin Jinmen Tiger la mijlocul lunii februarie. Totuși, atacantul italian o urmărește în continuare pe fosta sa echipă, care .

În vârstă de 28 de ani, Andrea Compagno a evoluat timp de două sezoane în San Marino, la Tre Fiori, înainte să fie transferat de FC U Craiova. Înainte de meciul AC Virtus – FCSB, Compagno a acordat un interviu în presa din statul enclavă.

”Este o diferență destul de mare. FCSB este o echipă foarte tehnică și foarte bine pregătită fizic. Patronul echipei a spus că vrea să ajungă în grupele Champions League, este foarte ambițios.

Andrea Compagno, la curent cu ce se întâmplă la FCSB: „A venit Ștefănescu, vrea să demonstreze de ce este în stare”

A transferat trei jucători în această vară. În plus, au mai fost patru fotbaliști prezenți la naționala României la EURO 2024 și au ieșit din grupe. A venit Ștefănescu, care va vrea să demonstreze de ce este în stare.

Este destul de tehnic. Toți sunt jucători buni”, a declarat Andrea Compagno, potrivit . Campioana României nu se va putea baza la meciul din San Marino .

Virtus AC – FCSB are loc marți, 9 iulie, de la ora 22:00. Confruntarea va fi găzduită de San Marino Stadium din Serravalle, arenă cu o capacitate de 6.664 de locuri. Duelul .

Federico Piovaccari, viitorul adversar al FCSB

Ajuns la 39 de ani, Federico Piovaccari, fostul atacant al FCSB, a semnat la începutul lunii iulie cu Virtus AC și va fi adversarul roș-albaștrilor în primul tur preliminar al UEFA Champions League. Atacantul italian a îmbrăcat tricoul roș-albastru în perioada iulie 2013- iunie 2014.

„Mi-ar plăcea să îmi închei frumos cariera şi a venit această propunere, pe care am primit-o cu o mare plăcere. În plus, faptul de a reveni la Bucureşti, de unde am amintiri foarte frumoase, a fost alt imbold de a accepta această provocare.

Aceste meciuri sunt cele care îşi fac pielea de găină şi răsplătesc toate eforturile pe care le faci de când eşti copil. În ce mă priveşte, când am primit oferta Stelei nu am avut nici cea mai mică ezitare, să plec din Serie B şi să aud imnul Ligii Campionilor a fost o satisfacţie enormă”, a declarat Piovaccari.