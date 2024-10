Andrea Compagno, mesaj pentru FCSB înainte de meciul cu PAOK: „Este favorită!” + Ce a spus despre medalia de campion care nu a mai venit

FCSB joacă joi seară în deplasare cu PAOK Salonic, în cadrul etapei a doua din Europa League. Bucureștenii nu au fost uitați de fostul lor atacant, Andrea Compagno. Italianul le-a transmis un mesaj înaintea meciului cu echipa din Grecia.

Andrea Compagno, mesaj pentru FCSB

Andrea Compagno a evoluat pentru FCSB din vara anului 2022 până la începutul anului 2024, Italianul

Fostul vârf al bucureștenilor a purtat un dialog cu Gabi Safta, jurnalistul și expertul FANATIK. Vârful de 28 de ani consideră că PAOK este favorită, dar nu o desconsideră pe FCSB, echipă pe care o vede având un lot valoros.

„FCSB la început de sezon a fost greu, juca din 3 în 3 zile și echipa nu avea lot atât de mare. Acum are 3 jucători pentru fiecare poziție și asta înseamnă că sigur poți să joci în două competiții la nivel maxim.

Azi este altceva, față de meciul cu Riga. Era important să înceapă bine și asta s-a întâmplat, au câștigat cu 4 goluri, a fost un meci foarte frumos. Azi este o echipă foarte diferită față de Riga.

Trebuie să se ducă cu încredere mare și să nu piardă. Cred că PAOK este echipa puternică, joacă și acasă, este favorită. FCSB are echipă valoroasă și trebuie să aibă mare încredere, să joace la victorie”, a spus Andrea Compagno pentru FANATIK.

Ce a spus despre medalia de campion care nu a mai venit

Sezonul trecut, FCSB a câștigat campionatul în Superliga. Andrea Compagno a evoluat pentru bucureșteni în prima parte a stagiunii, astfel că, în mod normal, ar fi trebuit să primească medalia de campion chiar dacă a plecat.

Se pare că acest merit nu a mai venit pentru italian. Compagno a vorbit despre acest aspect, lăsând să se înțeleagă că nu le poartă pică celor de la FCSB: „Cred că am o relație bună cu jucătorii și antrenorii de acolo.

Eu nu zic nimic pentru că nu vreau să apară că îmi doresc medalia, nu vreau să pară că plâng sau ceva. Nu știu de cine depinde. Normal că îmi făcea plăcere. Poate depinde de regulament, că am plecat… Nu am idee. Eu sunt sigur că am lăsat o imagine bună la această echipă”, a mai spus italianul pentru FANATIK.

Serie A, visul lui Andrea Compagno

Andrea Compagno a ajuns în România la FCU Craiova după ce evoluase în ligile inferioare din Italia. A urmat apoi transferul la FCSB și la echipa din China, însă să joace în Serie A rămâne în continuare visul său.

„Visul meu rămâne să joc în Italia, în Serie A. Obiectivul cred că e diferit, pot să includ aici numărul de goluri, ceva de genul. Nu pot spune că Serie A este un obiectiv, nu depinde de mine.

De la Italia, înainte să vin în China, era ceva din Serie B, dar am stabilit cu impresarul meu că nu este ceva interesat și că e mai bine în afară. Mă gândesc să termin cât mai bine sezonul acesta”, a mai spus atacantul.

Mesajul lui Compagno pentru FCSB