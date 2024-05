Andrea Compagno, reacție vehementă la adresa lui Meme Stoica: „Nu știu cine este acest băiat”

Andrea Compagno are parte de un sezon bun în China după plecarea de la FCSB la începutul anului.

Mesajul lui Andrea Compagno pentru Meme Stoica: „Nu știu cine este acest băiat”

, Mihai Stoica a avut o declarație surprinzătoare la adresa atacantului italian, spunând că acesta joacă fotbal și nu din pasiune.

, italianul nu a uitat de declarațiile fostului său manager și a avut o reacție vehementă la adresa acestuia.

„Nu mi-a plăcut ce am văzut în acea perioadă în care mă transferam în China, cu unul din club care să facă o declarație care în fotbal nu se vede vreodată.

M-am gândit dacă să răspund sau nu. A vorbit de un băiat venit de jos, cu multe sacrificii și fericit pentru hotărârea luată.

Plecat de la un salariu de 400 de euro pe lună în liga a patra italiană…Eram fericit pentru decizia luată din punct de vedere sportiv și financiar și nu se merita ca un director să apară cu acea declarație să spună ceea ce a zis. Și pentru relația pe care am avut-o tot timpul cu el, dar asta e”, a declarat Andrea Compagno pentru canalul de youtube Templul Sportului.

Andrea Compagno: „Când am devenit tată am primit mesaje de la toți, dar de la el nu”

Compagno a recunoscut că nu a avut cea mai bună relație cu managerul tehnic al celor de la FCSB, acest lucru fiind dovedit în momentul când fotbalistul italian a devenit tată.

„Sunt sigur că nici lui nu i-a plăcut ce a spus. A fost ciudat. Pentru relația pe care am avut-o. Când am devenit tată am primit mesaje de la toți, dar de la el nu.

Mi-a părut puțin ciudat. Nu știu cine e acest personaj. Cel cu care am avut relația timp de doi ani sau cel care nu a așteptat nicio zi după ce am plecat pentru a face acea declarație contra mea?! Oricum, tata mi-a spus că în activitatea mea voi da de fel de fel de oameni”, a mai declarat fotbalistul italian.

Andrea Compagno știe că FCSB îi păstrează medalia de campion, dar consideră că nu el a fost important în obținerea titlului

Atacantul a mai vorbit și despre medalia de campion pe care acesta o va primi de la FCSB la finalul sezonului, medalie pe care el consideră că nu o merită deoarece nu a jucat niciun rol important în câștigarea titlului.

„Din primul moment mi-au transmis că-mi vor păstra și mie o medalie de campion. De asta m-a asigurat Pintilii. Este însă o problemă de logistică. Noi terminăm campionatul abia în noiembrie. Nu e trofeul meu.

Ca regulament știu că fac parte pe listă, că probabil am jucat mai mult decât alții de ecolo din lot, dar titlul a fost obținut de ei.

Am făcut parte din echipă numai la început, iar play off-ul este cu totul alt campionat. Mă bucur pentru ei toți, pentru galerie. De când am plecat știam că vor fi campioni” , a mai spus atacantul.

Fotbalistul italian a vorbit și despre situația celor de la FC U Craiova: „E ciudat sa fie acolo echipa”

FC U Craiova nu trece prin cea mai bună perioadă din istorie, echipa lui Adrian Mititelu fiind aproape să retrogradeze în liga secundă după înfrângerea cu UTA Arad.

Întrebat despre situația clubului din Bănie, Andrea Compagno a recunoscut că nu se aștepta ca fosta sa echipă să se bată pentru rămânerea în prima divizie.

„Am mai vorbit prin mesaje cu domnul Mititelu și cu Adiță. Nu voi uita încrederea pe care au avut-o în mine. Mi-a și spus că sufletul nu voia să mă vândă, dar știam că este unul din puținii patroni care bagă banii lui în fotbal și era normal să accepte suma foarte mare oferită de domnul Becali.

E ciudat sa fie acolo echipa. E urât pentru că se bătea pentru play off și acum încearcă să se salveze. Sper să reușească. Dupa baraj, nu contează decât să rămână. Știu cât de greu e în liga a doua să promovezi. Merită toți cei de acolo, suporterii și patronul”, a mai declarat fostul jucătorul al celor de la FC U Craiova 1948.