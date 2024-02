Andrea Compagno, salariu gigant la Tianjin! Cât va câştiga fostul atacant FCSB

Andrea Compagno a plecat de la FCSB, așa cum . Atacantul italian îi aduce lui Gigi Becali doar 150.000 de euro, o sumă de zece ori mai mică decât cea plătită celor de la FC U Craiova 1948 în urmă cu un an.

Andrea Compagno, rege în China! Salariu de 5 ori mai mare decât la FCSB

și părea că nu va mai pleca de la FCSB, chiar dacă a intrat definitiv în dizgrația patronului FCSB, într-un moment în care și primul copil este pe drum.

Andrei Vochin a adus aminte de acest subiect la FANATIK SUPERLIGA: „E interesant că acum o săptămână când vorbeam aici în studio despre eventuala plecare a lui Andrea Compagno în Kazahstan la Aktobe era problema că trebuie să îi nască soția și nu e de acord să plece. Și ce a zis, nu plec la 5 ore distanță, plec la 8.

Criste Coste, moderatorul emisiunii, a dezvăluit salariul uriaș care l-a convins pe Compagno să plece în China cu soția însărcinată: „Tiger și Tianjin sunt aceeași echipă, doar sponsorul s-a schimbat. Informațiile sunt foarte clare: 700.000 de euro este contractul lui Andrea Compagno în China.

S-a discutat că nu a fost vrut să plece în Turcia. Este salariul mult mai mare decât în Turcia. În Kazahstan avea salariu 400.000 de euro. În 2 ani, cu bonusuri, se ducea undeva la un milion de euro”.

Andrea Compagno, forțat de Gigi Becali să accepte oferta chinezilor: „E clar că a ales banii”

Andrei Vochin a glumit pe seama acestui subiect: „Deci dorul de soție valorează vreo 300.000 de euro la un calcul simplu”. Bănel Nicoliță a concluzionat: „E clar că a ales banii. Chiar dacă e distanța foarte mare”.

Alin Buzărin a mai remarcat un aspect interesant: „Maternitățile din China, chiar dacă ei sunt un 1,5 miliarde, neonatalogia, îngrijirea mamei și tot ce înseamnă, sunt cu siguranță mult mai eficiente decât în Kazahstan. Dovedește numărul populației și mă gândesc că acolo se duce fără griji”.

Vârful italian a marcat 21 de goluri în 39 de meciuri la FCSB, unde avea un salariu lunar de 15.000 de euro. de la negocierile cu Tianjing: „Au dat chinezii 100.000, iar noi avem din Turcia o ofertă de 450.000, şi el vrea să plece în China. Nu, domnule, că nu vrea (n.r. să plece în Turcia). Am trimis noi o contraofertă în China de 200.000.

A zis: ‘Bine, domnule, dacă e aşa, nu mai plec’. Impresarul l-a şmecherit şi a spus: ‘Trimiteţi o ofertă de 200.000 că o să accepte.Lasă că luăm noi salariul şi Becali e prostul’.

Patronul FCSB-ului a pus presiune pe jucător să accepte oferta din China: „Dacă-mi pun ambiția, atunci pun al doliea contract și stai pe bară”

Gigi Becali a jucat tare cu Andrea Compagno și l-a forțat în cele din urmă să accepte oferta din China: „Ei nu ştiu un lucru. Dacă-mi pun ambiţia, atunci pun al doilea contract. Pun al doilea contract şi stai pe bară acolo să vezi cum este. Asta i-am zis lui MM Stoica Îl am pe Compagno jucătorul meu căruia îi dau salariul, dar eu nu am atacant la echipă, nu am jucători.

Băi, să vină la antrenamente şi să-l vedem la joc. De ce să nu-l vedem? Nu e niciun conflict. Ei vor să fie mai deştepţi ca să fiu eu fraier şi eu nu vreau să fiu. Dacă vor să facă lucrurile astea, dar ei aşa au făcut socotelile. Impresarul a zis să-l dăm liber, că să nu-l pierdem în vară liber. Stai aşa că activez al doilea contract”.

