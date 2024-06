Andrea Compagno surprinde la 4 luni după ce a plecat de la FCSB: „Nu o să-i spun copilului meu că am fost campion în România!”

Andrea Compagno, fotbalistul care a evoluat mai bine de 18 luni pentru FCSB, . Italianul are parte de unul dintre cele mai bune sezoane în China.

Andrea Compagno surprinde la 4 luni după ce a plecat de la FCSB

Andrea Compagno, fostul jucător al celor de la FCSB care a petrecut 4 ani în România, a vorbit într-un interviu acordat pentru cei de la Golazo.ro, despre viața din China și despre perioada mai grea prin care a trecut la FCSB.

Atacantul care a ajuns deja la 9 reușite, intrând astfel în topul marcatorilor din China, a declarat că a fost cea mai bună decizie pentru cariera sa să plece de la FCSB.

„Sigur! Cea mai bună variantă! Mai ales ținând cont de ce situație aveam eu la FCSB în ultimele luni… Din toate punctele de vedere a fost o decizie bună, uman și sportiv.

Nu-i urmăresc doar pe ei în România, ci și pe FCU! Le-am urmărit rezultatele, că era mai greu să văd și meciurile, fiind diferența de fus orar. Îmi pare rău pentru FCU! Mă bucur pentru FCSB și pentru titlu.

Dar îmi pare rău pentru retrogradarea Craiovei. M-aș fi bucurat să scape… A fost greu, nu știu cum au ajuns în situația asta”, a declarat fostul atacant al celor de la FCSB pentru .

„Nu o să-i spun copilului meu că am fost campion în România!”

În ciuda faptului că va primi medalia de campion pentru că a jucat la FCSB până în luna ianuarie a anului 2024, italianul a declarat că nu consideră ca el să aibă vreun merit pentru succesul formației lui Gigi Becali.

„(n.r. De la FCSB aștepți medalia de campion?)Cred că pe regulament trebuie să primesc medalie de campion. Pe hârtie sunt campion, da. Am jucat meciuri mai multe decât unii care încă sunt lot. Însă nu prea simt că sunt campion! Peste 10-20 de ani eu nu o să-i spun copilului meu că am fost campion în România!

Nu simt asta! În România, când începe play-off-ul e alt campionat. E important să fii în formă ca echipă, că acolo se câștigă titlul. Când eu am plecat erau 10 puncte peste locul 2, dar nici în acea perioadă eu n-am fost utilizat atât de mult. Pot spune că am început anul la campioana României, că erau 10 puncte peste locul 2, dar nu știu dacă sunt campion…

Nu știu, poate sunt prea modest. Munca au dus-o băieții. Ei au reușit să nu piardă în play-off atât cât a contat. Eu am dat 4 goluri, s-au luat puncte și pe golurile mele, dar nu vreau să iau din munca băieților. Au un an atât de frumos! Eu am fost protagonist anul trecut, dar anul acesta nu prea.

Poate oamenii vor spune: „Ok, dacă rămâneai la FCSB și nu jucai, erai campion doar pentru că ai fost în lot?”. Nu știu ce să zic, eu așa simt… Băieții au făcut totul, nu vreau să le iau din merite. Nu vreau să sar pe succesul lor! Merită această bucurie care a fost pe Arena Națională. Sunt fericit pentru ei și mai ales pentru fani.

Felicit FCSB, mulțumesc suporterilor pentru căldura cu care m-au înconjurat mereu. Am învățat multe acolo! Acum gândesc doar pe termen scurt, să-mi fac treaba aici unde sunt”, a mai declarat italianul pentru sursa citată.