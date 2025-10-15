Andrea Mandorlini a dezvăluit ce urmează la CFR Cluj după plecarea lui Cristi Balaj: „Un profesionist”. Ultimele noutăți despre Louis Munteanu, Zouma și Slimani

Apele nu sunt liniștite la CFR Cluj. Cristi Balaj și-a dat demisia din funcția de președinte al clubului, , iar echipa este în continuare departe de locurile care garantează prezența în play-off. Andrea Mandorlini a vorbit despre problemele cu care se confruntă ardelenii înaintea meciului cu Csikszereda.

Ce spune Andrea Mandorlini despre demisia lui Cristi Balaj de la CFR Cluj

Feroviarii joacă în etapa cu numărul 13, în deplasare, pe terenul nou-promovatei Csikszereda. Se anunță un meci dificil pentru CFR Cluj, care nu își mai permite să facă pași greșiți dacă vrea să ajungă în play-off.

Ardelenii sunt abia pe locul 12 în Superliga României, însă au un meci în minus. Andrea Mandorlini a vorbit despre plecarea lui Cristi Balaj de la club. Antrenorul italian spune că a avut o relație foarte bună cu fostul președinte.

„M-am salutat cu Cristi. E o persoană cu care am avut o relație foarte bună. Îmi pare rău, dar e alegerea dânsului și o respect. Motivele le știe el mai bine. Este un profesionist. Îi doresc numai bine în tot ceea ce își dorește mai departe”, a spus tehnicianul italian.

Ce se întâmplă cu Louis Munteanu!? Mandorlini a analizat situația atacantului

Andrea Mandorlini a analizat situația din campionat a celor de la CFR Cluj și spune că își dorește, cu orice preț, un rezultat pozitiv din deplasarea de la Miercurea Ciuc. Acesta a oferit și câteva detalii despre Louis Munteanu, vedeta echipei din Gruia.

„Csikszereda e o echipă bună, care se află într-o formă bună și evoluează pe un teren pe care este dificil să joci. Însă noi trebuie să arătăm că ne dorim să avem continuitate.

Sunt mulțumit că Louis Munteanu a fost la națională, că a marcat, a făcut un joc bun. E un jucător important pentru noi, pentru România. În ultimul meci nu a jucat, dar s-a întors. Este într-o formă fizică bună, a demonstrat asta. Sperăm să continue să marcheze, așa cum a făcut-o și în ultimul meci. E un jucător foarte important pentru noi.

Slimani și Zouma au jucat bine în amical. Aceste partide pentru asta servesc – să primească mai multe minute cei care au jucat mai puțin. Sunt jucători cu un trecut mare. Ne dorim să îi vedem la treabă, au jucat bine.

Înaintea jucătorilor, cea mai importantă este echipa, mereu. Eu sunt fericit că ei doi sunt cu noi, dau un plus de calitate și sper să reușim să mulțumim și oamenii, în sensul în care să îi vadă în teren.

Pentru el este important să fie bine mental și să își pună calitățile în serviciul echipei. Nu este nevoie să vorbim prea mult despre Louis. A demonstrat, a avut oferte. El trebuie să joace bine pentru club și să marcheze, cum a făcut-o”, a mai precizat Andrea Mandorlini.

Antrenorul de la CFR Cluj nu vrea să vadă Italia – România la barajul pentru Cupa Mondială

Există un scenariu în care România și Italia se pot duela la barajul pentru Campionatul Mondial. Andrea Mandorlini a urmărit și s-a declarat impresionat de ce a văzut la tricolori.

„Am văzut meciul României cu Austria, a fost o victorie mare. Chiar dacă îți aduc suferință, victoriile pe final sunt cele mai frumoase. Fotbalul românesc are calitate, iar noi (n.r. – Italia) am reușit, ca țară, să câștigăm meciuri importante.

Va fi dificil pentru ambele echipe. Sper să nu se înfrunte România cu Italia. Ar fi important ca ambele să meargă la Mondial. Sunt două naționale care merită să fie acolo”, a conchis Andrea Mandorlini.