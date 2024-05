Andrea Mandorlini a plecat de la CFR Cluj, dar a rămas uimit de un oficial din Gruia: „E o persoană de mare caracter”

După ce a fost înlocuit pe banca tehnică de Adrian Mutu la CFR Cluj, formația din Ardeal a anunțat că Andrea Mandorlini va continua în cadrul clubului pe o poziție de consultant.

Andrea Mandorlini a plecat de la CFR Cluj dar laudă conducerea clubului

Chiar dacă, în cele din urmă, a plecat de la clubul ardelean, Andrea Mandorlini are încă o relație bună cu conducerea de acolo și l-a lăudat pe Cristi Balaj, actualul președinte de la CFR Cluj.

„Relația cu conducătorii a rămas bună, am colaborat și am avut relații normale, în acest moment nu am nicio relație cu conducerea clubului. Mi-a părut foarte rău să aflu că a plecat și președintele.

Cristi Balaj este o persoană de mare caracter, un adevărat profesionist, ceea ce face din el un om sincer, cu o onestitate intelectuală greu de găsit”, a spus Andrea Mandorlini, pentru .

Cristi Balaj a revenit la CFR Cluj după ce demisionase

La începutul lunii aprilie, , după înfrângerea cu Corvinul Hunedoara, din Cupa României.

La aproximativ o lună distanță de când a părăsit formația ardeleanăă, Cristi Balaj a revenit asupra decizie și a fost din nou numit în funcția pe care o părăsise.

Decizia a fost una surprizătoare, deoarece Balaj anunțase că are nevoie de o pauză având în vedere că, la acea vreme, CFR Cluj fusese eliminată din Cupa României de Corvinul Hunedoara.

CFR Cluj speră să ia campionatul în sezonul viitor

Clujenii au un obiectiv clar pentru sezonul viitor: titlul de campioană în SuperLiga. Cu Cristi Balaj în funcția de președinte și Dan Petrescu revenit pe banca tehnică, .

Prima mutare realizată de CFR Cluj este cea a lui Armend Thaqi. Fotbalistul vine de la FC Ballkani și evoluează pe poziția de fundaș dreapta.