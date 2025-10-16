Andrea Mandorlini a pus tunurile pe George Găman după Csikszereda – CFR Cluj 2-2: „Nu a fost vina lui Biliboc, a fost vina altcuiva”

CFR Cluj și-a disputat restanța din etapa a 5-a tocmai acum, înainte de runda cu numărul 13. Deși a condus de două ori, ciucanii au egalat în minutul 90 +9 printr-un penalty acordat în urma analizei VAR. Andrea Mandorlini a dat vina pe arbitru pentru cele două puncte pierdute joi seară.

ADVERTISEMENT

Andrea Mandorlini l-a contestat pe Găman fără să-i pronunțe numele. Ce a spus antrenorul lui CFR Cluj

Restanța dintre Csikszereda și CFR Cluj a avut mai multe faze controversate. Golul egalizator al ciucanilor a fost validat după 5 minute de analiză VAR, George Găman a refuzat un gol celor de la Csikszereda pentru un presupus fault în atac și a fost chemat la VAR pentru o nouă eroare în careul ardelenilor.

Centralul a arătat punctul cu var după ce a văzut la monitor cum Lorenzo Biliboc l-a faultat pe unul dintre jucătorii ciucani în interiorul suprafeței de pedeapsă. Andrea Mandorlini a venit la flash-interviu și a fost de părere că penalty-ul a fost acordat prea ușor și a făcut o aluzie la arbitrul Găman.

ADVERTISEMENT

„Din punctul meu de vedere am fost echipa mai bună. Penalty-ul a fost foarte ușor acordat, dar acum nu mai contează. Am avut situații mari de a marca, dar acesta este fotbalul. Dacă nu închizi meciul, pot să apară greșeli. Eu nu cred că este greșeala lui Biliboc, ci este greșeala altcuiva (n.r. – Aluzie la arbitru). Am venit aici cu gândul la victorie. Ne-am creat ocazii, am reușit să marcăm de două ori, dar păcat de finalul de meci, când am fost egalați. Problema este dinainte să vin eu la echipă (n.r. – în defensivă). Primim foarte ușor gol, dar per total cred că am fost echipa mai bună și care merita să câștige acest meci.

Obiectivul nostru este să ajungem în play-off. Nu pot să zic decât că sunt fericit pentru jocul de astăzi, deși cred că este cuvântul nepotrivit. Să pleci de aici cu un singur punct este foarte puțin. Slimani a făcut un joc bun, păcat că nu a reușit să înscrie și al doilea gol”, a spus Andrea Mandorlini la flash-interviu, conform

ADVERTISEMENT

George Găman a anulat un gol pe care ciucanii l-au considerat perfect valabil

La scorul de 2-1 pentru CFR Cluj, Csikszereda a reușit să introducă mingea în poartă, însă după ce George Găman oprise jocul pentru un presupus fault în atac la Otto Hindrich. Portarul ardelenilor a ieșit pe o centrare și a aterizat peste un adversar, scăpând mingea din mâini.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, în urma reluărilor s-a putut observa cum mingea îl lovește în mână pe unul dintre jucătorii lui Csikszereda, lucru ce ar fi dus oricum la anularea reușitei.

Nu este prima dată când George Găman a fost contestat în acest sezon. Mihai Stoica și Gigi Becali l-au făcut praf după FCSB – Farul 1-2

George Găman a mai avut un meci plin de controverse în acest sezon. după meciul din startul acestui sezon de pe Arena Națională împotriva Farului lui Ianis Zicu. În acea partidă, Ștefan Târnovanu a văzut două cartonașe galbene pentru proteste în aceeași fază, iar „marinarii” au beneficiat de un penalty acordat foarte ușor.

ADVERTISEMENT

„El va fi suspendat, nu va arbitra niciodată în cupele europene și va fi dat afară din arbitraj, să spunem. Dacă eram eu, îl dădeam afară. Tu nu ești capabil să arbitrezi. Din moment ce inventezi penalty-uri și nu vezi la 2 metri în fața ta. Din moment ce dai 13 minute (n.r. – prelungire). Păi de unde, băi, nebunule, 13 minute de prelungire? Eu nu am ce să zic la celelalte meciuri. Nu o să mai fie probleme de acum, pentru că avem câțiva arbitri valoroși. Ăsta, Găman, săracul, nici măcar nu știe să avantajeze pe cineva”, spunea Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK, după partida de la finalul lunii iulie.