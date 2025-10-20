Sport

Andrea Mandorlini, atac furibund la adresa jucătorilor după Petrolul – CFR Cluj 1-0. Cum a răspuns când a fost întrebat de demisie

Andrea Mandorlini nu a mai rezistat după înfrângerea din meciul Petrolul - CFR Cluj 1-0. Tehnicianul italian și-a atacat virulent jucătorii după o nouă prestație dezastruoasă.
Traian Terzian
20.10.2025 | 23:24
Andrea Mandorlini atac furibund la adresa jucatorilor dupa Petrolul CFR Cluj 10 Cum a raspuns cand a fost intrebat de demisie
Atac furibund al lui Andrea Mandorlini la adresa jucătorilor după Petrolul - CFR Cluj 1-0. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Situația este din ce în ce mai dificilă pentru formația pregătită de Andrea Mandorlini, iar antrenorul nu a ezitat și a lansat un atac dur la adresa jucătorilor după întâlnirea Petrolul – CFR Cluj 1-0. El a considerat că aceștia au evoluat fără inimă.

Andrea Mandorlini, atac devastator la adresa jucătorilor după Petrolul – CFR Cluj 1-0

Imediat după încheierea partidei care a pus punct etapei cu numărul 13 din SuperLiga, tehnicianul formației din Gruia s-a arătat dezamăgit de felul în care s-a prezentat echipa sa și a anunțat că va urma o analiză complexă.

”Am făcut un meci cum nu m-am așteptat. Am rămas surprins. A trecut ceva timp de când nu am mai reușit să câștigăm. Sunt dezamăgit de modul în care echipa a arătat. Poate trebuie să apăsăm alte taste. E un moment dificil. E un moment greu și vă spun sincer că sunt dezamăgit.

Jucătorii rămân aceiași. Ei sunt inima și sufletul acestei echipe. Am mare încredere în această echipă. Am încercat, am jucat 3 fundași, cu 4. Cine a intrat, nu a intrat cu inima pe teren. Împreună cu președintele, cu patronul, trebuie să avem o discuție toți. Eu cum am mai zis, am mare încredere în munca noastră”, a declarat Mandorlini, la Digi Sport.

Mandorlini nu se gândește la demisie

Întrebat despre posibilitatea de a-și da demisia, tehnicianul italian a exclus această variantă și consideră dacă jucătorii nu au atitudine niciun antrenor nu poate avea rezultate. El a vorbit și despre numirea lui Iuliu Mureșan în funcția de președinte, informație oferită în exclusivitate de FANATIK.

”Am fost jucător și când intri pe teren trebuie să joci cu inima. Se pare că unii jucători lasă inima acasă. Poți să schimbi toți antrenorii din lume, dar dacă nu joci cu spirit e degeaba. Eu știu care e spiritul CFR-ului. Sunt dezamăgit.

De când a început sezonul se tot repetă lucruri. Trebuie să tragem o linie și cine merită să rămână, bine. Sincer, voiau să le dedic lui Iuliu Mureșan și patronului o victorie. E un președinte cu mare experiență. E o înfrângere amară pentru noi toți”, a spus Andrea Mandorlini.

CFR Cluj, în pericol să rateze play-off-ul

Această înfrângere, care vine după remiza din restanța cu nou promovata Csikszereda, îi îngreunează șansele CFR-ului de a mai ajunge în Top 6. Ardelenii sunt în acest moment pe locul 11 în clasament, la 6 puncte de ultima poziție care asigură prezența în play-off.

Andrea Mandorlini atac jucători Petrolul - CFR Cluj 1-0 clasament SuperLiga

Program CFR Cluj în 2025

Până la finalul anului se vor mai disputa 8 etape din sezonul regulat al SuperLigii. Programul celor de la CFR Cluj este următorul:

  • Farul – acasă (etapa 14)
  • Dinamo – deplasare (etapa 15)
  • Unirea Slobozia – deplasare (etapa 16)
  • Rapid – acasă (etapa 17)
  • FC Argeș – deplasare (etapa 18)
  • Universitatea Craiova – deplasare (etapa 19)
  • Csikszereda – acasă (etapa 20)
  • FC Botoșani – deplasare (etapa 21)
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
