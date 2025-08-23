Sport

Andrea Mandorlini, atac la Dan Petrescu după ce a revenit la CFR Cluj: „O echipă importantă nu primește atâtea goluri”

Cristian Măciucă
23.08.2025 | 12:20
Andrea Mandorlini, atac la Dan Petrescu după ce a revenit la CFR Cluj: „O echipă importantă nu primește atâtea goluri"

Andrea Mandorlini este noul antrenor al lui CFR Cluj, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Tehnicianul italian a urmărit evoluțiile recente ale ardelenilor și l-a criticat pe Dan Petrescu.

Andrea Mandorlini, „înțepături” pentru Dan Petrescu: „S-au încasat aproape tot timpul câte 2-3 goluri pe meci”

Dan Petrescu și-a dat demisia după eșecul drastic suferit de CFR Cluj, scor 2-7, cu Hacken, în prima manșă a „dublei” din play-off-ul Conference League. Alesul lui Neluțu Varga pentru banca tehnică a vicecampioanei este Andrea Mandorlini, omul care a făcut eventul în Gruia în sezonul 2009-2010.

(n.r. – Cum comentați rezultatul din Suedia?) Nu știu. Nu îmi permit să vorbesc, pentru că nu știu ce s-a întâmplat. Fotbalul este imprevizibil. Dar, am observat că s-au încasat aproape tot timpul câte 2-3 goluri pe meci. O echipă importantă nu primește atât de multe goluri.

Cred că am văzut o echipă obosită. Dar, aceasta nu este adevărata valoare a lui CFR Cluj. Trebuie să privim înainte și să îmbunătățim”, a declarat Andrea Mandorlini, conform prosport.ro. 

Mandorlini, al treilea descălecat în Gruia

Andrea Mandorlini ar putea debuta pe banca CFR-ului la meciul din etapa a 7-a. Ardelenii au meci la Galați, cu Oțelul, duminică, 24 august, de la ora 16:15.

(n.r. – Ați avut încredere să mai veniți la CFR, după ce ați fost demis de două ori?) Cred că au fost erori, unele recunoscute, dar eu sunt împăcat. Când a venit oportunitatea de a rămâne și a lucra în club, am rămas.

Acum, am răspuns acestei solicitări pentru că mereu am urmărit echipa, am rămas foarte apropiat și lucrurile s-au schimbat foarte repede, aseară (n.r. – joi) primind telefonul, după ce Dan a anunțat că pleacă”, a adăugat italianul.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
