Andrea Mandorlini, atac nuclear după ce a fost demis de la CFR! Dezvăluiri din vestiar făcute de italian

CFR Cluj l-a numit pe Daniel Pancu în funcția de antrenor, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate în urmă cu două zile, iar la scurt timp predecesorul său, Andrea Mandorlini, a lansat un atac acid la adresa conducerii clubului din Gruia.

Andrea Mandorlini a fost alesul conducerii celor de la CFR Cluj după demisia lui Dan Petrescu. Antrenorul italian a petrecut însă puțin timp în Gruia. Rezultatele slabe au dus echipa în partea inferioară a clasamentului, iar Neluțu Varga l-a demis pentru a salva sezonul.

Andrea Mandorlini a vorbit despre dezastrul de la CFR Cluj

Doar că Andrea Mandorlini a ieșit la atac. Tehnicianul italian s-a declarat complet dezamăgit de atitudinea conducerii clubului. Acesta este de părere că, la CFR, situația a devenit una critică, iar jucătorii nu înțeleg ce trebuie să facă pe teren din cauza presiunii puse pe ei.

„Când am ajuns, am găsit un grup fragmentat, împărțit în grupuri de jucători, cu un lot supradimensionat care nu permitea desfășurarea unor antrenamente normale. Relațiile dintre jucători erau rupte, nu exista coeziune, iar timpul scurt avut la dispoziție nu mi-a permis să o creez, mai ales cu un lot de peste 35 de jucători. Situația era complicată și era nevoie de timp și răbdare pentru a reconstrui. Din păcate, acest timp nu mi-a fost acordat.

Domnul Mureșan nici măcar nu a avut timp să vorbească cu mine. Eu plecasem spre București pentru meciul de luni, iar între timp totul s-a schimbat peste noapte. De la prima lui declarație, în momentul sosirii, când spusese clar că nu a venit să schimbe antrenorii, până a doua zi, totul s-a răsturnat. Deciziile erau deja luate de alte persoane, nu de domnul Mureșan. Nu știu exact de cine și nici nu mai contează, dar e clar că direcția era deja stabilită, pentru că primisem semnale dinainte despre acest final.

Practic, s-a încercat recuperarea, în doar 6-7 meciuri, a ceea ce se pierduse într-o perioadă mult mai lungă, anterior, iar o asemenea abordare nu este compatibilă cu seriozitatea și profesionalismul care ar trebui să caracterizeze un club de performanță”, a precizat Andrea Mandorlini, conform .

Andrea Mandorlini, dezamăgit total de Neluțu Varga

Mai mult, tehnicianul italian a declarat că nu a reușit, , să poarte nici măcar o discuție personală cu patronul clubului, Neluțu Varga. Mandorlini consideră că omul de afaceri ar fi trebuit să fie prezent mai des în țară pentru a urmări îndeaproape situația și pentru a putea lua decizii corecte.

„În ceea ce privește relația cu Neluțu Varga, a fost complicată. Nu am putut comunica niciodată direct cu el despre problemele clubului, pentru că, în cea mai mare parte a timpului, nu era în țară. Nu am avut o relație adecvată cu persoana care ia deciziile la CFR, pur și simplu pentru că nu era prezent la Cluj. Comunicarea, inclusiv deciziile — probabil și cea privind despărțirea mea — se făceau prin intermediari.

Din păcate, acesta a fost raportul cu patronul, iar lipsa unui dialog direct și transparent nu a ajutat deloc. Știu că toate deciziile din club sunt luate exclusiv de domnul Varga, de nimeni altcineva. Este dreptul său, dar și responsabilitatea sa totală, să conducă echipa așa cum consideră”, a mai spus italianul.

Italianul regretă că a revenit la CFR Cluj

De altfel, Mandorlini recunoaște că a fost o greșeală să accepte propunerea celor de la CFR Cluj. și consideră acum că ar fi fost o decizie mai bună să îl refuze pe Neluțu Varga.

„Da, îmi reproșez doar faptul că m-am întors. A fost o greșeală mare, pentru că am crezut că exista cu adevărat dorința de schimbare și de reconstrucție serioasă. M-am întors cu inima deschisă și cu dorința de a construi un proiect solid și de durată. Dacă aș fi știut că, de fapt, nu se putea realiza nimic concret, nu aș fi acceptat niciodată să revin.

M-am sacrificat să vin la CFR, sacrificându-mi și imaginea de antrenor, încercând să rezolv, în timp, probleme care existau cu mult înainte de sosirea mea. În realitate, mi s-au oferit doar două luni în care nu am putut face schimbări radicale”, a mai povestit Andrea Mandorlini.