Andrea Mandorlini critică vehement regula din fotbalul românesc după U Cluj – CFR Cluj 2-2: „Halucinant. Te condiționează, trebuie schimbată”

Andrea Mandorlini a fost extrem de nemulțumit de regula impusă de FRF în fotbalul românesc. Antrenorul italian a răbufnit după U Cluj - CFR Cluj, scor 2-2.
Alex Bodnariu
29.09.2025 | 23:43
Andrea Mandorlini critica vehement regula din fotbalul romanesc dupa U Cluj CFR Cluj 22 Halucinant Te conditioneaza trebuie schimbata
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Andrea Mandorlini a criticat regula din fotbalul românesc după U Cluj - CFR Cluj 2-2. Foto: Fanatik.

Andrea Mandorlini a tras concluziile după Universitatea Cluj – CFR Cluj, scor 2-2, în etapa a 11-a din SuperLiga. „Feroviarii” caută să iasă din criză, însă rezultatul de pe Cluj Arena nu le dă mari satisfacții. Antrenorul italian a criticat regula U21 impusă de FRF.

La fel ca Gigi Becali, Andrea Mandorlini, proaspăt revenit în fotbalul românesc ca antrenor al lui CFR Cluj, a criticat regula U21. FRF obligă cluburile din SuperLiga să aibă pe teren un tânăr jucător pentru a ajuta naționala. După U Cluj – CFR Cluj 2-2, Mandorlini a răbufnit.

„Cred că regula under 21 este una halucinantă, te condiționează. Ai jucători pe care nu poți să îi folosești. Nu cred că este o regulă bună, trebuie schimbată. Jucătorii tineri care joacă o fac pentru că sunt buni.

Cred că acest rezultat a fost corect. Am avut momente bune în acest meci. Pe final am fost puțin obosiți. Am început bine, cred că am avut câteva minute bune, a fost acel autogol. În repriza a doua am început bine.

Andrea Mandorlini a dat verdictul despre Louis Munteanu după U Cluj – CFR Cluj 2-2

Pentru Louis este primul meci după o pauză bună, are nevoie de ritm. Portarul lor a făcut un meci bun, scorul putea fi altul dacă nu era acea paradă. E o situație de care conducerea știa în legătură cu interdicția la transferuri, cred că e ceva ce se va rezolva. E o întrebare pentru conducere, nu pentru mine.

Eu încerc să câștigăm orice meci, pare greu în acest moment, dar când vom începe să o facem, vom avea continuitate. Cred că creștem, pentru toate echipele atacanții sunt importanți. Suntem o echipă care are nevoie de timp. Suntem pe drumul cel bun, așa văd eu starea echipei”, a declarat Andrea Mandorlini.

Andrea Mandorlini, declaratii dupa U Cluj - CFR Cluj 2-2

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
