Andrea Mandorlini, cu sabia deasupra capului după CFR Cluj – UTA 1-1: ”Am jucat sub ceea ce putem”

Revenit în Gruia pentru a resuscita echipa după startul modest de sezon sub comanda lui Dan Petrescu, Andrea Mandorlini nu a găsit cheia de a-i face pe ardeleni să renască și a venit un nou rezultat dezamăgitor: CFR Cluj – UTA 1-1.

Prima reacție a lui Andrea Mandorlini după CFR Cluj – UTA 1-1

Imediat după încheierea meciului din , tehnicianul italian al formației clujene a recunoscut că echipa sa a făcut o primă repriză modestă, dar consideră că ar fi putut câștiga după ce și-a ridicat nivelul în partea secundă.

”Prima repriză nu am jucat bine, după pauză am făcut modificări, jocul s-a schimbat și am fi putut chiar să câștigăm. Cred că am jucat sub ceea ce putem, dar sper să ne revenim curând. Ne-am dorit mult asta. Trebuie să facem puțin mai mult. În repriza a doua meritam victoria.

”Și noi, și FCSB suntem echipe care nu suntem obișnuite cu aceste locuri din clasament. Se simte în aer, e ceva cu noi. Ne lipsește mult Louis Munteanu. Vreau să-l felicit pe Slimani. A făcut un meci foarte bun. Noi trebuie să o scoatem la liman”, a declarat Mandorlini, la .

Zouma și Slimani, primele minute la CFR Cluj

În partida terminată la egalitate cu UTA, la CFR Cluj . Algerianul a fost decisiv pentru ”vișinii”, el oferind pasa decisivă la golul înscris de Lorenzo Biliboc.

Apărătorul francez a intrat pe teren în minutul 80, în locul conaționalului său Marcus Coco. Fostul jucător de la Chelsea și-a luat imediat în primire rolul de lider și a coordonat defensiva, dar a primit și un cartonaș galben pentru o intrare asupra lui Valentin Costache.