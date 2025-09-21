Andrea Mandorlini, cu sabia deasupra capului după CFR Cluj – UTA 1-1: ”Am jucat sub ceea ce putem”

Revenit în Gruia pentru a resuscita echipa după startul modest de sezon sub comanda lui Dan Petrescu, Andrea Mandorlini nu a găsit cheia de a-i face pe ardeleni să renască și a venit un nou rezultat dezamăgitor: CFR Cluj – UTA 1-1.
Imediat după încheierea meciului din etapa a 10-a a SuperLigii, tehnicianul italian al formației clujene a recunoscut că echipa sa a făcut o primă repriză modestă, dar consideră că ar fi putut câștiga după ce și-a ridicat nivelul în partea secundă.
”Prima repriză nu am jucat bine, după pauză am făcut modificări, jocul s-a schimbat și am fi putut chiar să câștigăm. Cred că am jucat sub ceea ce putem, dar sper să ne revenim curând. Ne-am dorit mult asta. Trebuie să facem puțin mai mult. În repriza a doua meritam victoria.
”Și noi, și FCSB suntem echipe care nu suntem obișnuite cu aceste locuri din clasament. Se simte în aer, e ceva cu noi. Ne lipsește mult Louis Munteanu. Vreau să-l felicit pe Slimani. A făcut un meci foarte bun. Noi trebuie să o scoatem la liman”, a declarat Mandorlini, la Digi Sport.
În partida terminată la egalitate cu UTA, la CFR Cluj au debutat atacantul Islam Slimani și fundașul Kurt Zouma. Algerianul a fost decisiv pentru ”vișinii”, el oferind pasa decisivă la golul înscris de Lorenzo Biliboc.
Apărătorul francez a intrat pe teren în minutul 80, în locul conaționalului său Marcus Coco. Fostul jucător de la Chelsea și-a luat imediat în primire rolul de lider și a coordonat defensiva, dar a primit și un cartonaș galben pentru o intrare asupra lui Valentin Costache.