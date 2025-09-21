Sport

Andrea Mandorlini, cu sabia deasupra capului după CFR Cluj – UTA 1-1: ”Am jucat sub ceea ce putem”

Andrea Mandorlini a părut resemnat după meciul CFR Cluj - UTA 1-1 și a recunoscut că echipa sa a jucat mult sub așteptări.
Traian Terzian
21.09.2025 | 21:33
Andrea Mandorlini cu sabia deasupra capului dupa CFR Cluj UTA 11 Am jucat sub ceea ce putem
Andrea Mandorlini, dezamăgit după remiza din CFR Cluj - UTA 1-1. Sursă foto: Flaviu Buboi/SPORT PICTURES

Revenit în Gruia pentru a resuscita echipa după startul modest de sezon sub comanda lui Dan Petrescu, Andrea Mandorlini nu a găsit cheia de a-i face pe ardeleni să renască și a venit un nou rezultat dezamăgitor: CFR Cluj – UTA 1-1.

Prima reacție a lui Andrea Mandorlini după CFR Cluj – UTA 1-1

Imediat după încheierea meciului din etapa a 10-a a SuperLigii, tehnicianul italian al formației clujene a recunoscut că echipa sa a făcut o primă repriză modestă, dar consideră că ar fi putut câștiga după ce și-a ridicat nivelul în partea secundă.

”Prima repriză nu am jucat bine, după pauză am făcut modificări, jocul s-a schimbat și am fi putut chiar să câștigăm. Cred că am jucat sub ceea ce putem, dar sper să ne revenim curând. Ne-am dorit mult asta. Trebuie să facem puțin mai mult. În repriza a doua meritam victoria. 

”Și noi, și FCSB suntem echipe care nu suntem obișnuite cu aceste locuri din clasament. Se simte în aer, e ceva cu noi. Ne lipsește mult Louis Munteanu. Vreau să-l felicit pe Slimani. A făcut un meci foarte bun. Noi trebuie să o scoatem la liman”, a declarat Mandorlini, la Digi Sport.

Zouma și Slimani, primele minute la CFR Cluj

În partida terminată la egalitate cu UTA, la CFR Cluj au debutat atacantul Islam Slimani și fundașul Kurt Zouma. Algerianul a fost decisiv pentru ”vișinii”, el oferind pasa decisivă la golul înscris de Lorenzo Biliboc.

Apărătorul francez a intrat pe teren în minutul 80, în locul conaționalului său Marcus Coco. Fostul jucător de la Chelsea și-a luat imediat în primire rolul de lider și a coordonat defensiva, dar a primit și un cartonaș galben pentru o intrare asupra lui Valentin Costache.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
