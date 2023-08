Andrea Mandorlini debordează de încredere: „Am putea fi o surpriză”

CFR Cluj a făcut un joc solid în manșa I a dublei din turul 2 preliminar al UEFA Europa Conference League cu Adana Demirspor. , dar rămân outsideri la

Andrea Mandorlini vrea să dea lovitura cu CFR Cluj: „Avem capacitatea de a merge mai departe”

Andrea Mandorlini a declarat la conferinţa de presă premergătoare meciului cu Adana Demirspor, din manşa a doua a turului secund preliminar al Conference League, că el şi fotbaliștii lui CFR Clujsa sunt conştienţi că se pot califica în faza următoare.

ADVERTISEMENT

„Partida va fi dicilă. Am obţinut un rezultat bun în tur, am văzut calitatea celor de la Adana. Jocul va fi greu, dar deschis. Am demonstrat că putem să jucăm de la egal la egal şi am reuşit să le punem probleme celor de la Adana, care este un club important. Am venit aici cu încredere, iar mâine vom vedea ce va fi.

A fost dificil să adunăm informaţii despre jocul celor de la Adana, pentru că echipa a jucat doar două meciuri amicale. Ne-am axat mai mult pe caracteristicile individuale ale jucătorilor, doar că ei au schimbat şi antrenorul, a venit Kluivert, care are modul său de a vedea jocul, de a-l interpreta. Dar, chiar şi aşa, cred că am reuşit să înţelegem care este stilul lor de joc şi am avut o idee despre ce ar putea face pe teren.

ADVERTISEMENT

Meciul este încă deschis. Ei nu au mai jucat un alt meci oficial, iar noi suntem puţin în urmă cu pregătirea. Suntem două echipe care nu se află, în acest moment, în vârful lor de formă.

E greu de spus, la momentul acesta, cine este echipa mai avantajată. Eu cred că suntem două echipe egale, dar cred totuşi că ei au mai multă calitate.

ADVERTISEMENT

Noi însă am făcut un meci bun şi am putea fi o surpriză. Nu ştiu însă ce se va întâmpla mâine, nu cred că o echipă este mai avantajată decât alta. Ei joacă returul acasă, deci ar avea un minim avantaj prin acest lucru.

Au publicul alături de ei. Ăsta ar putea fi avantajul lor. Ceea ce e important atât pentru noi, cât şi pentru Adana, e rezultatul. Acesta contează. Rezultatul final. Deci, va fi un meci greu. Suntem conştienţi că avem capacitatea de a merge mai departe”, a declarat Andrea Mandorlini, înainte de Adana Demirspor – CFR Cluj.

Karlo Muhar, înainte de Adana Demirspor – CFR Cluj: „Abia aşteptăm acest meci!”

La conferința de presă premergătoare meciului dintre Adana și CFR a participat și Karlo Muhar. Partida va fi una specială pentru mijlocașul croat, care, în 2021, a evoluat în Turcia pentru Kayserispor.

ADVERTISEMENT

„Ne aşteptăm la un meci foarte greu mâine. Am văzut puterea lor în partida tur, cât şi calitatea lor individuală. Chiar suntem bucuroşi că putem juca împotriva acestor jucători, că avem şansa de a trăi această experienţă şi această atmosferă în Turcia.

Abia aşteptăm acest meci. E foarte greu să joci pe o umiditate şi o temperatură atât de ridicate. Ai nevoie de tactică, ai nevoie să alergi inteligent, să ştii ce să faci pe teren, şi, dacă eşti inteligent poţi aduce totul la un nivel normal.

Eu am jucat aici şi este plăcut să mă întorc. Îmi place Turcia, cultura acestei ţări, îmi place totul aici. Mă simt aici ca acasă pot să spun. Am jucat la Kayserispor, iar acolo am fost primit foarte bine, ca într-o familie. Aşa că sunt fericit să trăiesc din nou această atmosferă în Turcia”, a declarat Karlo Muhar.