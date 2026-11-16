Andrea Mandorlini, impresionat de Ronaldinho! Anunțul care îi dă pe spate pe italieni

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după o pauză de 11 ani. Câștigătorul Balonului de Aur în 2005 a îmbrăcat tricoul echipei din Serie C, Ravenna, care este condusă de fostul antrenor al lui CFR Cluj, Andrea Mandorlini. Tehnicianul a vorbit pentru FANATIK despre Ronaldinho, derby și perioada petrecută la CFR Cluj.

Andrea Mandorlini, faschinat de revenirea lui Ronaldinho: ”Unul dintre cei mai mari fotbaliști”

Ronaldinho a fost titularizat pe postul de extremă stânga în partida câștigată de Ravenna, contra lui Forli, 2-0. Brazilianul a contribuit la faza primului gol, marcat în minutul 36 și, la pauză, a fost înlocuit de Matteo Maggio. La finalul duelului de pe ”Bruno Benelli”, FANATIK a stat de vorbă cu tehnicianul Andrea Mandorlini despre evoluția lui Ronaldinho:

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Mister, în primul rând, felicitări pentru victoria de ieri! Cât de important a fost să câștigați acest derby?

– Mulțumesc mult! A fost important să câștigăm derby-ul, dar cred că cel mai important lucru a fost evenimentul în sine. Am avut ocazia să-l vedem alături de noi pe unul dintre cei mai mari fotbaliști ai epocii moderne. Ronaldinho a fost protagonistul serii, el a fost în centrul întregului eveniment. Bineînțeles, pentru noi era important și să câștigăm, iar asta am reușit.

Ravenna traversează o perioadă foarte bună. Putem spune că principalul obiectiv este promovarea în Serie B?

– Da, acesta este obiectivul nostru. Avem o echipă care poate lupta pentru promovare. Spezia este una dintre echipele din Europa care nu au pierdut niciun meci, dar cred că avem calitatea necesară pentru a ne bate cu ei pe parcursul întregului sezon. Suntem într-un moment bun, însă trebuie să ne concentrăm asupra propriului parcurs. Dacă ei nu pierd niciodată, îi felicităm, dar noi trebuie să ne vedem de treaba noastră.

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Să trecem la Ronaldinho. L-ați titularizat imediat. Cum vi s-a părut? Mai este în formă sau vârsta începe să-și spună cuvântul?

– Ei bine, vârsta se mai vede, bineînțeles. Totuși, tehnica și calitatea lui sunt în continuare extraordinare. Se vedea asta inclusiv la antrenamente. Vorbim despre unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile.

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Într-un meci trebuie să alergi, să faci multe lucruri, iar el nu mai este cel de altădată. Are 46 de ani, până la urmă! Dar felul în care atinge mingea, modul în care se comportă cu ceilalți jucători… Cred că a demonstrat încă o dată ce mare campion a fost.

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Sunt curios ce i-ați spus înaintea meciului. I-ați dat indicații tactice sau l-ați lăsat să joace așa cum știe el?

– Nu, nu! Discutaserăm deja cu două zile înainte, apoi și sâmbătă, la ultimul antrenament. Dar eu cred că marilor campioni trebuie să le spui foarte puține lucruri. Ei știu deja totul!

A fost extraordinar să-l avem alături de noi în vestiar, să-l vedem jucând împreună cu băieții. Cu un asemenea fotbalist nu are rost să vii și să-i spui să meargă în dreapta sau în stânga. El știe foarte bine ce are de făcut. Noi am încercat doar să-i oferim cât mai multe mingi. A fost o zi fantastică, un eveniment important pentru oraș și pentru întreaga lume a fotbalului.

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Cum a fost atmosfera din vestiar? Ronaldinho le-a spus ceva special colegilor?

– A fost extraordinară! O atmosferă foarte, foarte frumoasă. Ronaldinho s-a implicat mult în relația cu băieții, a stat cu ei în vestiar și a discutat cu toată lumea.

Stadionul a fost plin, a venit foarte multă lume. A fost un entuziasm cum nu mai văzusem de mult timp. Suntem mândri de ceea ce s-a întâmplat. Numai faptul că familia Cipriani, proprietarii clubului, s-a gândit să organizeze așa ceva reprezintă un lucru extraordinar. Întregul oraș s-a bucurat de un eveniment care va rămâne unic în istoria sa. Ronaldinho a vorbit cu jucătorii, a fost foarte implicat. Îl avem și pe Vinicius, un brazilian foarte bun, iar asta a ajutat. Ronaldinho s-a integrat excelent în grup, a comunicat cu toată lumea.

Și cine știe? Nu este exclus să mai existe o a doua ocazie, să mai joace încă un meci pentru noi.

Mister, cum este să ai în echipă, chiar și pentru o singură seară, o adevărată legendă a fotbalului precum Ronaldinho?

– Așa cum am spus, el a fost protagonistul absolut al serii. Noi aveam nevoie de victorie, avem obiective importante în campionat, dar Ronaldinho a fost în centrul atenției. Pentru noi a fost o mare mândrie și ne-am bucurat enorm. Sincer, în prima repriză eram cu toții puțin șocați. Nu ai ocazia în fiecare zi să joci alături de un asemenea campion!

Cred că toată lumea, inclusiv cei din jurul echipei, se gândea mai mult la prezența lui Ronaldinho decât la orice altceva. Dar noi trebuia să câștigăm și meciul. Am reușit, am făcut multe lucruri bune și suntem foarte mulțumiți.

Ronaldinho a fost întotdeauna celebru pentru zâmbetul său. Este într-adevăr mereu atât de vesel?

– Da, da, da! Exact așa este! Zâmbește tot timpul. În vestiar, când vorbește cu băieții, când joacă, atunci când șutează la poartă… Are mereu zâmbetul pe buze. Este cu adevărat un om fantastic!

Anunțul-șoc al lui Mandorlini: ”Există posibilitatea să mai joace un meci”

Sosirea lui Ronaldinho la Ravenna a fost un moment special pentru fanii echipei, dar și pentru fotbalul italian. Ajuns la 46 de ani, după o absență de peste un deceniu, fotbalistul brazilian a uimit. În plus, este posibil ca fanii echipei să se bucure de ”magia” lui Ronaldinho pentru încă un meci, întrucât sud-americanul încă este eligibil să evolueze la echipa de pe ”Bruno Benelli”.

Când s-a anunțat venirea lui Ronaldinho la Ravenna, mulți au crezut că este doar o operațiune de marketing. Până la urmă, chiar a jucat într-un meci oficial!

– Sigur că a existat și această componentă, dar lucrul cel mai important este că Ronaldinho chiar a jucat fotbal. A fost un meci oficial, important, un derby! Nu a venit aici doar ca să participe la o demonstrație. A fost un meci adevărat, iar el a revenit într-o partidă oficială după foarte mult timp. Cred că acesta este cel mai frumos lucru.

A participat inclusiv la faza primului gol. Nu a fost un meci demonstrativ, nu a fost un „circ”, ca să spun așa. A fost o partidă adevărată, dintr-un campionat profesionist, organizată de un club important, cu familia Cipriani implicată. Nu a fost o glumă sau o distracție. A fost ceva foarte serios, iar Ronaldinho a fost protagonistul.

Și acum întrebarea pe care și-o pune toată lumea: îl vom mai vedea pe Ronaldinho în tricoul Ravennei sau a fost o experiență unică?

– Am discutat foarte mult cu el. Ronaldinho este legitimat la noi până în ianuarie, așa că există posibilitatea să mai joace un meci pentru echipă. Nu am stabilit încă toate detaliile, dar da, este posibil să-l mai vedem pe teren într-o altă partidă.

Dacă l-ați fi antrenat pe Ronaldinho la 20 de ani, în perioada lui de glorie, ați fi încercat să-l faceți să respecte toate indicațiile tactice?

– Nu știu! Eu am avut norocul să antrenez foarte mulți campioni. Luca Toni, Rafa Márquez, Jorginho… Foarte, foarte mulți jucători extraordinari. Îmi amintesc că, atunci când eram la Verona, Rafa Márquez îmi povestea despre perioada în care jucase alături de Ronaldinho la Barcelona. Îmi spunea că Ronaldinho este cel mai mare fotbalist pe care l-a văzut vreodată.

Mi-ar fi plăcut enorm să-l antrenez în acea perioadă. Dar unor asemenea jucători nu ai prea multe să le spui. Ei știu deja totul. Tu, ca antrenor, trebuie doar să le creezi condițiile necesare pentru a juca. Sigur, marii campioni te ascultă, dar nu trebuie să le explici prea multe lucruri. Talentul și inteligența lor sunt la un nivel superior.

Credeți că în fotbalul modern mai există loc pentru un jucător precum Ronaldinho?

– Vedem tot mai rar asemenea calități. Fotbalul devine din ce în ce mai fizic, mai atletic. De aceea cred că este tot mai dificil să apară astfel de jucători. Tocmai asta spuneam: am avut ocazia să vedem pe teren unul dintre cele mai mari talente ale epocii moderne. Ronaldinho, Messi, Maradona și alți asemenea fotbaliști…

Fotbalul se îndreaptă tot mai mult spre partea fizică și cred că vom vedea din ce în ce mai puțini jucători de acest gen. Sigur că vor exista mereu fotbaliști cu o tehnică și o abilitate extraordinare. Sper să mai apară alți Ronaldinho, dar nu este deloc ușor, pentru că vremurile s-au schimbat. Pentru noi toți, suporteri, jucători și antrenori, a fost o adevărată descărcare de adrenalină să-l vedem jucând o repriză. Și repet, nu într-un meci demonstrativ, ci într-o partidă oficială, dintr-un campionat profesionist.

Ați cunoscut foarte mulți fotbaliști mari de-a lungul carierei. A existat ceva care v-a surprins în mod special la Ronaldinho?

– Știi ce te surprinde la marii campioni? Modestia lor! Sunt oameni foarte modești. De multe ori este mai ușor să vorbești cu un mare campion decât cu cineva care se crede campion, dar nu este. Marii campioni sunt și oameni extraordinari. Cel puțin eu am avut norocul să întâlnesc și să antrenez mulți astfel de fotbaliști. Toți au fost oameni deosebiți. Sunt foarte, foarte fericit că am descoperit același lucru și la Ronaldinho.

Andrea Mandorlini nu exclude o revenire în România

Antrenorul lui Ravenna a fost legat de SuperLiga în două mandate diferite, însă ambele la CFR Cluj. Adus ca un înlocuitor al lui Dan Petrescu, rezultatele din era italianului nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Dacă în primul său mandat a cucerit titlul de campion al României și Cupa României, a doua aventură a fost una dezastruoasă.

după numai nouă meciuri, în care a obținut doar două victorii. În ciuda finalului abrupt de poveste în SuperLiga, antrenorul nu exclude o posibilă revenire, în viitor, în campionatul românesc. Mai mult, a rămas atașat de România, motiv pentru care vine în vizite.

Mister, aș vrea să vă întreb și despre România. Mai urmăriți campionatul românesc?

– Da, da, bineînțeles! Urmăresc mereu campionatul României. Este și un antrenor italian care face o treabă foarte bună acolo, Cristiano Bergodi, la Cluj. Îl urmăresc și pe el. România îmi lipsește. Din păcate, nu am avut foarte mult noroc, ca să spun așa, cu o conducere puțin mai specială la CFR Cluj. Dar România rămâne mereu în inima mea. Și așa va fi întotdeauna!

Dar rezultatele celor de la CFR Cluj le mai urmăriți? Este, până la urmă, fosta dumneavoastră echipă.

– Din păcate, urmăresc destul de puțin CFR Cluj. A coborât puțin în lista preferințelor mele. Îl urmăresc mult mai mult pe Cristiano Bergodi, care este un prieten de-al meu, și urmăresc campionatul românesc în general. Dar adevărul este că nu am fost tratat foarte bine. Și nu este vorba neapărat despre CFR Cluj ca echipă, ci despre conducere, care, din păcate, nu s-a comportat corect față de mine. Iar mie îmi este destul de greu să iert asemenea lucruri. Așa sunt eu în viață.

Și cine știe, poate într-o zi vă vom revedea antrenând în România?

– Eu vin destul de des în România. Sper că da! Fotbalul este fotbal peste tot în lume. Am câștigat în România, apoi m-am întors. Din păcate, modul în care a fost condus CFR Cluj a fost unul greșit. Iar în timp s-a văzut că deciziile luate au fost doar greșeli. Îmi pare rău, pentru că CFR este un club important, care ar merita cu siguranță o conducere diferită de cea pe care a avut-o în ultimii ani.