Andrea Mandorlini încă suferă că a fost demis de CFR Cluj. Ce a declarat în presa din Italia fix în ziua când a revenit în Gruia

CFR Cluj a rămas fără antrenor după umilința istorică suferită de feroviari în Suedia. Dan Petrescu și-a dat demisia imediat după înfrângerea cu 2-7 în fața celor de la Häcken, iar Totuși, tehnicianul italian a vorbit cu presa din peninsulă și a dat de înțeles că are câteva nemulțumiri.

ADVERTISEMENT

Neluțu Varga îl vrea pe Mandorlini la CFR Cluj

, deși a fost demis în ianuarie 2024, după o înfrângere total surprinzătoare în fața celor de la Botoșani. În palmares, antrenorul are un titlu și o Cupă, câștigate în primul său mandat în Gruia.

Neluțu Varga s-a orientat rapid și a declarat că și-ar dori să îl readucă pe Mandorlini pe banca tehnică, întrucât acesta cunoaște deja foarte bine filosofia clubului și e un antrenor care, în trecut, a reușit performanțe notabile în Gruia.

ADVERTISEMENT

Antrenorul italian, reticent. Ce a declarat în presa din Peninsulă

Totuși, tehnicianul care, din 2024, după plecarea de la CFR, nu a reușit să își găsească un nou angajament, a rămas cu o impresie destul de proastă după ultima experiență din Gruia. El a recunoscut pentru presa din Italia că a fost surprins de demitere, întrucât echipa era pe locul doi. Mai mult, el a declarat că așteaptă o ofertă concretă din Italia.

„Eram pe locul doi și în grafic cu obiectivele, dar se pare că vedeam lucrurile diferit. Să fii demis la un pas de primul loc nu e plăcut. Cu zece ani înainte câștigasem aici mai multe trofee, dar asta e viața de antrenor. Încă mai colaborez cu clubul, dar sper din suflet să apară o oportunitate în Italia”, a declarat Andrea Mandorlini, conform

ADVERTISEMENT

Rămâne de văzut dacă Neluțu Varga va ajunge la un acord cu Mandorlini sau acționarul echipei din Gruia va fi nevoit să îi caute un alt înlocuitor lui Dan Petrescu. Calificarea în Conference League e compromisă după înfrângerea dezastruoasă din Suedia, iar în Superligă lucrurile nu arată excelent. Ardelenii sunt pe locul 13 după 6 etape.