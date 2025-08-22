Sport

Andrea Mandorlini încă suferă că a fost demis de CFR Cluj. Ce a declarat în presa din Italia fix în ziua când a revenit în Gruia

Andrea Mandorlini, antrenorul dorit de Neluțu Varga la CFR Cluj, declarații interesante în presa din Italia. Ce l-a nemulțumit la ultimul mandat din Gruia.
Alex Bodnariu
22.08.2025 | 16:50
Andrea Mandorlini inca sufera ca a fost demis de CFR Cluj Ce a declarat in presa din Italia fix in ziua cand a revenit in Gruia
Refuză Andrea Mandorlini oferta de la CFR!? Antrenorul italian dinamitează negocierile. Ce a declarat pentru presa din Peninsulă. „Să fii demis la un pas de primul loc nu e plăcut”

CFR Cluj a rămas fără antrenor după umilința istorică suferită de feroviari în Suedia. Dan Petrescu și-a dat demisia imediat după înfrângerea cu 2-7 în fața celor de la Häcken, iar Neluțu Varga a dat de înțeles că Andrea Mandorlini e aproape de o revenire pe banca tehnică din Gruia. Totuși, tehnicianul italian a vorbit cu presa din peninsulă și a dat de înțeles că are câteva nemulțumiri.

Neluțu Varga îl vrea pe Mandorlini la CFR Cluj

Andrea Mandorlini a rămas în staff-ul celor de la CFR Cluj, deși a fost demis în ianuarie 2024, după o înfrângere total surprinzătoare în fața celor de la Botoșani. În palmares, antrenorul are un titlu și o Cupă, câștigate în primul său mandat în Gruia.

Neluțu Varga s-a orientat rapid și a declarat că și-ar dori să îl readucă pe Mandorlini pe banca tehnică, întrucât acesta cunoaște deja foarte bine filosofia clubului și e un antrenor care, în trecut, a reușit performanțe notabile în Gruia.

Antrenorul italian, reticent. Ce a declarat în presa din Peninsulă

Totuși, tehnicianul care, din 2024, după plecarea de la CFR, nu a reușit să își găsească un nou angajament, a rămas cu o impresie destul de proastă după ultima experiență din Gruia. El a recunoscut pentru presa din Italia că a fost surprins de demitere, întrucât echipa era pe locul doi. Mai mult, el a declarat că așteaptă o ofertă concretă din Italia.

„Eram pe locul doi și în grafic cu obiectivele, dar se pare că vedeam lucrurile diferit. Să fii demis la un pas de primul loc nu e plăcut. Cu zece ani înainte câștigasem aici mai multe trofee, dar asta e viața de antrenor. Încă mai colaborez cu clubul, dar sper din suflet să apară o oportunitate în Italia”, a declarat Andrea Mandorlini, conform tuttobari.com.

Rămâne de văzut dacă Neluțu Varga va ajunge la un acord cu Mandorlini sau acționarul echipei din Gruia va fi nevoit să îi caute un alt înlocuitor lui Dan Petrescu. Calificarea în Conference League e compromisă după înfrângerea dezastruoasă din Suedia, iar în Superligă lucrurile nu arată excelent. Ardelenii sunt pe locul 13 după 6 etape.

