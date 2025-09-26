Sport

Andrea Mandorlini, înțepături fine la adresa lui Cristi Chivu după ultimele rezultatele ale lui Inter: „Unele înfrângeri ar fi putut fi evitate"

Andrea Mandorlini, fostul mare jucător al lui Inter, a analizat ultimele rezultate ale echipei. Ce a spus tehnicianul despre Cristi Chivu.
Mihai Dragomir
26.09.2025 | 09:50
Andrea Mandorlini a analizat Interul lui Chivu
Andrea Mandorlini a analizat Interul lui Chivu. Ce a spus despre rezultatele românului la fosta campioană a Italiei. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Andrea Mandorlini, actualul antrenor de la CFR Cluj, a vorbit despre situația lui Inter, unde a strălucit ca jucător. Tehnicianul italian a vorbit despre Cristi Chivu, cel care a fost ovaționat după victoria cu 2-1 în fața lui Sassuolo.

Ce a spus Andrea Mandorlini despre Interul lui Chivu

Inter și-a revenit după eșecurile suferite cu Udinese și cu Juvenuts, câștigând cu Ajax în Champions League și cu Sassuolo în campionat. „Nerazzurri” au avut astfel parte de un start fluctuant de sezon.

Andrea Mandorlini a analizat parcursul fostei sale echipe. Antrenorul italian, cel care a intrat într-un conflict de la distanță cu Marius Șumudică, a vorbit despre parcursul lui Cristi Chivu la timona echipei, subliniind că înfrângerile înregistrate anterior puteau fi evitate.

„Cred că multe lucruri trebuie puse la punct!”

„Inter este o echipă puternică, cu multe opțiuni și creativitate. Cu toate acestea, după cum putem vedea cu toții, uneori ne aflăm în situații în care primim goluri din nimic, iar eu cred că o echipă care vrea să câștige ar trebui să fie capabilă să evite acest lucru.

Dar suntem încă la începutul sezonului. Chivu abia a sosit și cred că multe lucruri trebuie puse la punct, dar este o echipă care, atunci când joacă, când se exprimă, când joacă în spațiu, are o calitate individuală foarte ridicată.

„Puteau fi evitate. Două înfrângeri ca acestea nu au fost cu siguranță ideale!”

Îmi place foarte mult. Cred că va avea nevoie de timp, este tânăr. Este o oportunitate uriașă, într-o echipă puternică, într-un club care este foarte apropiat de antrenor, iar mediul este și el bun. Desigur, unele înfrângeri ar fi putut fi evitate, dar lotul este incredibil de talentat. Veți vedea că va găsi soluțiile potrivite

Fotbalul ne-a învățat să nu spunem niciodată „niciodată”, dar Inter este o echipă puternică. Două înfrângeri ca acestea nu au fost cu siguranță ideale, dar în ambele cazuri, la fel ca împotriva Juventus, echipa a dominat pe tot parcursul meciului. În acest moment, lucrurile nu merg în favoarea noastră, dar cred că calitatea și înțelegerea jocului sunt trăsături distinctive ale acestei echipe, iar acest lucru este evident”, a spus Andrea Mandorlini pentru fcinter1908.it.

