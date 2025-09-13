Sport

Andrea Mandorlini își păstrează calmul după Metaloglobus – CFR Cluj 1-1: „Nu e o tragedie”. Ce a spus despre Zouma și Slimani

CFR Cluj a izbutit doar un 1-1 în deplasare cu Metaloglobus. Cum a reacționat Andrea Mandorlini după un nou meci fără victorie în SuperLiga.
Mihai Dragomir
14.09.2025 | 00:11
Andrea Mandorlini isi pastreaza calmul dupa Metaloglobus CFR Cluj 11 Nu e o tragedie Ce a spus despre Zouma si Slimani
ULTIMA ORĂ
Ce a spus Andrea Mandorlini după Metaloglobus - CFR Cluj 1-1. Sursa Foto: Sport Pictures.

Etapa a 9-a a însemnat pentru CFR Cluj un nou rezultat dezamăgitor, după 1-1 în deplasare cu Metaloglobus. Ce a spus antrenorul Andrea Mandorlini după o nouă partidă în care echipa sa a ratat cele 3 puncte și continuă să se afle în zona inferioară a clasamentului.

ADVERTISEMENT

Andrea Mandorlini, reacție fermă după Metaloglobus – CFR Cluj 1-1

CFR Cluj continuă seria de meciuri fără victorii în campionat, iar distanța față de locurile fruntașe rămâne una destul de mare. Andrea Mandorlini nu a făcut mare caz din rezultatul obținut la Clinceni și speră ca echipa lui să își ia revanșa etapa viitoare.

Ulterior, Italianul a clarificat situația starurilor Islam Slimani și Kurt Zouma, cel al cărui transfer la CFR Cluj a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK, precizând când vor putea debuta pentru formația ardeleană.

ADVERTISEMENT

„Nu e o tragedie că nu câștigi. Văd multă amărăciune în vestiar că nu am câștigat!”

„Nu e ca și cum dacă nu bați sau pierzi ceva nu a funcționat. Am avut situații prin care puteam câștiga acest joc. Am avut șansa chiar să intrăm în avantaj în prima repriză. Am încercat să facem ceva diferit astăzi. Nu e o tragedie că nu câștigi. Astăzi am încercat să câștigăm, dar asta a fost să fie. Ne întoarcem acasă și o să muncim pentru următorul meci.

Vom analiza partida în perioada care urmează. Din păcate am început meciul rău, că am fost conduși după un minut de joc. A fost și penalty-ul ratat. Fără atacant de meserie e mai dificil. Văd multă amărăciune în vestiar că nu am câștigat. Din păcate, ăsta e fotbalul. Noi chiar voiam să câștigăm.

ADVERTISEMENT
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Digi24.ro
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”

„Nu s-au antrenat de o perioadă de timp!”

Am avut ceva ocazii de a marca, am făcut schimbări, dar ne-a lipsit ceva la finalizare. În două faze am ajuns cu întârziere la centrări. Am făcut câteva schimbări, dar ne-a lipsit ceva la finalizare. Se pare că de fiecare dată când pierzi e o tragedie. Noi trebuie să fim mai echilibrați, să muncim mai mult și să ne gândim la următorul meci.

ADVERTISEMENT
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar...
Digisport.ro
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar a decis să nu le lase nimic! ”Sunt banii mei, doar ai mei!”

Sunt jucători care au un trecut important (n.r. – despre Zouma și Slimani). Nu s-au antrenat de o perioadă de timp, când vor fi bine fizic, îi vom vedea. Mă bucur că sunt la noi, pentru că avem nevoie de multă calitate“, a spus Andrea Mandorlini, conform Digi Sport.

Reproșurile lui Elias Charalambous înainte de Csikszereda – FCSB: „Am simțit că e...
Fanatik
Reproșurile lui Elias Charalambous înainte de Csikszereda – FCSB: „Am simțit că e prea mult și am spus-o!”
SuperLiga, etapa 9. Metaloglobus – CFR Cluj 1-1. Un nou semieșec pentru echipa...
Fanatik
SuperLiga, etapa 9. Metaloglobus – CFR Cluj 1-1. Un nou semieșec pentru echipa lui Mandorlini, care nu a mai câștigat din prima etapă. Cum arată clasamentul
Ce mai face și cum arată Raluca Zenga. La 43 de ani, fosta...
Fanatik
Ce mai face și cum arată Raluca Zenga. La 43 de ani, fosta soție a lui Walter Zenga e absolut superbă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
A fost lăsat cu ”ochii în soare” la fel ca George Pușcaș! Femeia...
iamsport.ro
A fost lăsat cu ”ochii în soare” la fel ca George Pușcaș! Femeia cu care BRomania visa să se însoare l-a părăsit
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!