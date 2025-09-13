Andrea Mandorlini își păstrează calmul după Metaloglobus – CFR Cluj 1-1: „Nu e o tragedie”. Ce a spus despre Zouma și Slimani

Etapa a 9-a a însemnat pentru CFR Cluj un nou rezultat dezamăgitor, Ce a spus antrenorul Andrea Mandorlini după o nouă partidă în care echipa sa a ratat cele 3 puncte și continuă să se afle în zona inferioară a clasamentului.

Andrea Mandorlini, reacție fermă după Metaloglobus – CFR Cluj 1-1

CFR Cluj continuă seria de meciuri fără victorii în campionat, iar distanța față de locurile fruntașe rămâne una destul de mare. Andrea Mandorlini nu a făcut mare caz din rezultatul obținut la Clinceni și speră ca echipa lui să își ia revanșa etapa viitoare.

Ulterior, Italianul a clarificat situația starurilor Islam Slimani și Kurt Zouma, cel , precizând când vor putea debuta pentru formația ardeleană.

„Nu e o tragedie că nu câștigi. Văd multă amărăciune în vestiar că nu am câștigat!”

„Nu e ca și cum dacă nu bați sau pierzi ceva nu a funcționat. Am avut situații prin care puteam câștiga acest joc. Am avut șansa chiar să intrăm în avantaj în prima repriză. Am încercat să facem ceva diferit astăzi. Nu e o tragedie că nu câștigi. Astăzi am încercat să câștigăm, dar asta a fost să fie. Ne întoarcem acasă și o să muncim pentru următorul meci.

Vom analiza partida în perioada care urmează. Din păcate am început meciul rău, că am fost conduși după un minut de joc. A fost și penalty-ul ratat. Fără atacant de meserie e mai dificil. Văd multă amărăciune în vestiar că nu am câștigat. Din păcate, ăsta e fotbalul. Noi chiar voiam să câștigăm.

„Nu s-au antrenat de o perioadă de timp!”

Am avut ceva ocazii de a marca, am făcut schimbări, dar ne-a lipsit ceva la finalizare. În două faze am ajuns cu întârziere la centrări. Am făcut câteva schimbări, dar ne-a lipsit ceva la finalizare. Se pare că de fiecare dată când pierzi e o tragedie. Noi trebuie să fim mai echilibrați, să muncim mai mult și să ne gândim la următorul meci.

Sunt jucători care au un trecut important (n.r. – despre Zouma și Slimani). Nu s-au antrenat de o perioadă de timp, când vor fi bine fizic, îi vom vedea. Mă bucur că sunt la noi, pentru că avem nevoie de multă calitate“, a spus Andrea Mandorlini, conform