Andrea Mandorlini l-a luat tare pe Gigi Becali înainte de CFR Cluj – FCSB: „Aș vrea să îl întreb de unde își achiziționează ținutele”

CFR Cluj și FCSB se vor întâlni în etapa a 8-a din SuperLiga, iar meciul se anunță a fi unul extrem de spectaculos. Andrea Mandorlini, la conferința de presă premergătoare meciului, a avut o replică inedită la faptul că Gigi Becali i-a oferit deja echipa de start.

ADVERTISEMENT

Andrea Mandorlini, replică savuroasă la adresa lui Gigi Becali: „Aș vrea să îl întreb de unde își ia ținutele”

La conferința de presă premergătoare meciului cu FCSB, , a transmis că duelul este unul extrem de dificil și a ținut să o felicite pe campioana en-titre pentru accederea în Europa League. Întrebat despre faptul că Gigi Becali a anunțat deja echipa de start, tehnicianul italian a avut o reacție spumoasă și a transmis că omul de afaceri e extrem de simpatic și că apreciază ținutele dânsului.

„Am început să reintrăm în cotidian în ceea ce facem și ce lucrăm. Este încă dificil, am avut meci, am făcut recuperare și avem puțin timp de antrenament, este o perioadă mai dificilă. Sunt mulțumit că am obținut un rezultat bun joi seara. E un meci greu mâine și trebuie să dăm totul.

ADVERTISEMENT

Meciul cu FCSB va fi unul extrem de dificil atât pentru noi, cât și pentru ei. Vreau să profit de ocazie și să le felicit pentru calificare pe FCSB și Universitatea Craiova. Sunt două românești care au ajuns în grupele cupelor europene. Să nu uităm că CFR Cluj are aproape 20 de ani de când joacă în Europa.

(n.r. – Ce părere aveți că Gigi Becali a dat echipa înainte?) Eu cred că domnul Becali este un tip simpatic prin ceea ce spune. Nu influențează alegerile mele vizavi de meciul de mâine și probabil că nici al fanilor. Aș vrea să-l felicit pentru cum se îmbracă și aș vrea să îl întreb de unde își achiziționează ținutele. Așa cum am spus, este un om simpatic”, a declarat Andrea Mandorlini.

ADVERTISEMENT

„Vorbesc des cu Neluțu Varga! Ne-ar plăcea să îl avem în continuare pe Louis Munteanu”

În continuarea discuției, Andrea Mandorlini a ținut să puncteze că discută foarte mult cu Neluțu Varga în această perioadă. , tehnicianul a mărturisit că și-ar dori să îl antreneze în continuare, însă interesul clubului este mai important.

ADVERTISEMENT

„Am vorbit cu patronul, ne auzim destul de des. Ne-a felicitat pentru jocul și rezultatul de joi seara. Știe și el că trecem printr-o perioadă dificilă.

Ne-ar plăcea să îl avem în continuare pe Louis Munteanu. E un jucător puternic, dar nu știu ce se va întâmpla în continuare. Vedem ce se va întâmpla în ultima săptămână din mercato. E clar că orice antrenor vrea să îl antreneze, dar mă gândesc și la binele lui, dar și al clubului”, a completat Andrea Mandorlini.