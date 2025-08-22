Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Andrea Mandorlini, la CFR Cluj! Preşedintele clubului confirmă exclusivitatea Fanatik: “Are contractul pregătit, e în drum spre Galaţi!”

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a confirmat la FANATIK SUPERLIGA faptul că Andrea Mandorlini va deveni noul antrenor al echipei.
22.08.2025 | 15:10
Președintele lui CFR Cluj, Cristi Balaj, a vorbit despre numirea lui Andrea Mandorlini pe banca echipei. FOTO: colaj Fanatik

Dan Petrescu și-a dat demisia după eșecul dureros suferit de CFR Cluj pe terenul lui Hacken, 2-7, iar FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că în locul său va fi numit italianul Andrea Mandorlini. Președintele „feroviarilor”, Cristi Balaj, a vorbit despre numirea tehnicianului la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj a confirmat faptul că Andrea Mandorlini va fi noul antrenor al CFR-ului

Cristi Balaj a afirmat că Andrea Mandorlini este deja în drum spre Galați, unde CFR o va întâlni pe Oțelul duminică, în etapa a 7-a din Superligă. „Am vorbit aseară după meci cu domnul Varga, luase legătura deja cu Mandorlini. A motivat că dorește un antrenor care a câștigat trofee și a avut performanțe.

Asta și-a dorit, mai rămâne doar să pregătim contractul. (n.r. Mandorlini și-a dat ok-ul?) Atât timp cât este în drum spre Galați, da. Atât timp cât nu este semnat contractul, se poate întâmpla orice, dar în principiu își dorește, se simte bine la Cluj, cunoaște jucătorii, apreciază clubul, echipa.

Îmi pare rău pentru Dan, dar mă bucur că are timp să se ocupe de sănătatea lui”, a declarat oficialul vicecampioanei la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Dan Petrescu a afirmat că va lua o pauză după plecarea de la CFR, motivul fiind problemele de sănătate care l-au afectat în ultimele luni.

Andrea Mandorlini, la al treilea mandat pe banca CFR-ului

Întrebat despre durata contractului pe care Andrea Mandorlini îl va semna cu CFR, Cristi Balaj nu a oferit un răspuns clar. „Încă nu am stabilit detalii privind contractul său, nu știu exact ce a discutat domnul Varga, urmează să luăm legătura și cu el”, a transmis președintele lui CFR Cluj, care a dorit să își dea demisia după dezastrul din Suedia.

Demis de CFR Cluj în ianuarie 2024, Andrea Mandorlini nu a mai antrenat vreo altă formație, fiind liber de contract din acel moment. Al doilea său mandat pe banca „feroviarilor” a fost unul dezamăgitor, echipa având un bilanț de 11 victorii, 9 remize și 7 eșecuri în toate competițiile. În prima sa perioadă la CFR, în sezonul 2009-2010, italianul a cucerit trei trofee: titlul, Cupa și Supercupa.

CFR Cluj este singura formație din afara Italiei la care a activat Andrea Mandorlini. În țara natală, tehnicianul s-a aflat pe banca unor cluburi importante, precum Atalanta, Bologna, Sassuolo, Verona sau Genoa. În total, acesta are 122 de meciuri în Serie A și 242 în Serie B din postura de antrenor.

