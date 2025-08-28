Sport

Andrea Mandorlini, mesaj pentru jucătorii săi, după CFR Cluj – Hacken 1-0: „Trebuie să ne revenim”

CFR Cluj a câștigat returul cu suedezii de la Hacken, scor 1-0, dar a fost eliminată din Conference League. Ce a declarat Andrea Mandorlini la finalul acestei partide.
Daniel Işvanca
29.08.2025 | 00:13
Andrea Mandorlini mesaj pentru jucatorii sai dupa CFR Cluj Hacken 10 Trebuie sa ne revenim
ULTIMA ORĂ
Andrea Mandorlini, concluzii după CFR Cluj - Hacken 1-0 FOTO:Flaviu Buboi/SPORT PICTURES

CFR Cluj a reușit o victorie de moral în returul cu suedezii de la Hacken, dar a fost eliminată pentru al doilea sezon consecutiv în play-off-ul UEFA Conference League. Andrea Mandorlini a tras concluziile după jocul câștigat de echipa sa.

ADVERTISEMENT

Andrea Mandorlini sună revenirea înaintea meciului cu FCSB

După ce a încasat șapte goluri în partida tur cu Hacken, CFR Cluj a reușit o victorie fără să încaseze gol la jocul din Gruia. A fost meciul de debut pentru Andrea Mandorlini, care se află la al treilea mandat pe banca celor de la CFR Cluj, după ce Dan Petrescu și-a anunțat demisia.

Tehnicianul italian a vorbit pe scurt despre jocul câștigat de echipa sa, dar acesta a scos în evidență problemele mari de lot pe care trebuie să le gestioneze, fiind mulți jucători importanți care s-au accidentat în acest start de sezon.

ADVERTISEMENT

„A fost o probă prin care am văzut jucătorii. Am făcut o partidă bună și cred că în prima repriză puteam mai mult. Trebuia să avem mai mult încredere, dar e o victorie importantă. Echipa nu a primit gol și asta e bine. 

E o situație dificilă, jucători importanți sunt accidentați și am avut meciuri dificile. A fost o stagiune lungă anul trecut, trebuie să ne revenim”, a declarat Andrea Mandorlini, potrivit Digi Sport.

ADVERTISEMENT
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza...
Digi24.ro
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19

CFR Cluj, eliminată pentru al doilea sezon la rând în play-off. Victoria cu Hacken, doar una de moral

La fel ca în sezonul precedent, CFR Cluj a fost eliminată în play-off-ul UEFA Conference League. După eșecul suferit în fața celor de la Pafos, echipă care acum va juca în faza principală a Ligii Campionilor, gruparea ardeleană a fost eliminată de suedezii de la Hacken.

ADVERTISEMENT
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă...
Digisport.ro
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă ce vede! ”Umilit de iubită, în fața tuturor”

Antrenată la momentul respectiv de Dan Petrescu, CFR Cluj a încasat șapte goluri în partida tur cu Hacken, iar returul a fost unul lipsit de miză pentru echipa calificată mai departe, care a jucat fără emoții în Gruia.

CFR Cluj a obținut totuși o victorie importantă care contribuie la coeficientul României. Adrian Păun a marcat unicul gol la partida retur, scorul final fiind 1-0 în favoarea formației pregătite de italianul Andrea Mandorlini.

ADVERTISEMENT
Avem urnele din Europa League cu adversarii lui FCSB!
Fanatik
Avem urnele din Europa League cu adversarii lui FCSB!
Gigi Becali, show total și haz de necaz după calificarea FCSB-ului în Europa...
Fanatik
Gigi Becali, show total și haz de necaz după calificarea FCSB-ului în Europa League! S-a urcat pe mașină ca pe vremuri: „Aduceți-ne echipe să mai batem și noi pe cineva”. Video
Mihai Rotaru a anunțat două transferuri după calificarea istorică a Universității Craiova în...
Fanatik
Mihai Rotaru a anunțat două transferuri după calificarea istorică a Universității Craiova în Conference League: „Ne dorim primăvara europeană”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
Parteneri
Comentatorul turc nu a mai rezistat! Ce a făcut imediat după al treilea...
iamsport.ro
Comentatorul turc nu a mai rezistat! Ce a făcut imediat după al treilea gol al Craiovei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!