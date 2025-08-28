Andrea Mandorlini, mesaj pentru jucătorii săi, după CFR Cluj – Hacken 1-0: „Trebuie să ne revenim”

CFR Cluj a reușit , dar a fost eliminată pentru al doilea sezon consecutiv în play-off-ul UEFA Conference League. Andrea Mandorlini a tras concluziile după jocul câștigat de echipa sa.

ADVERTISEMENT

Andrea Mandorlini sună revenirea înaintea meciului cu FCSB

După ce a încasat șapte goluri în partida tur cu Hacken, CFR Cluj a reușit o victorie fără să încaseze gol la jocul din Gruia. A fost meciul de debut pentru , după ce .

Tehnicianul italian a vorbit pe scurt despre jocul câștigat de echipa sa, dar acesta a scos în evidență problemele mari de lot pe care trebuie să le gestioneze, fiind mulți jucători importanți care s-au accidentat în acest start de sezon.

ADVERTISEMENT

„A fost o probă prin care am văzut jucătorii. Am făcut o partidă bună și cred că în prima repriză puteam mai mult. Trebuia să avem mai mult încredere, dar e o victorie importantă. Echipa nu a primit gol și asta e bine.

E o situație dificilă, jucători importanți sunt accidentați și am avut meciuri dificile. A fost o stagiune lungă anul trecut, trebuie să ne revenim”, a declarat Andrea Mandorlini, potrivit .

ADVERTISEMENT

CFR Cluj, eliminată pentru al doilea sezon la rând în play-off. Victoria cu Hacken, doar una de moral

La fel ca în sezonul precedent, CFR Cluj a fost eliminată în play-off-ul UEFA Conference League. După eșecul suferit în fața celor de la Pafos, echipă care acum va juca în faza principală a Ligii Campionilor, gruparea ardeleană a fost eliminată de suedezii de la Hacken.

ADVERTISEMENT

Antrenată la momentul respectiv de Dan Petrescu, , iar returul a fost unul lipsit de miză pentru echipa calificată mai departe, care a jucat fără emoții în Gruia.

CFR Cluj a obținut totuși o victorie importantă care contribuie la coeficientul României. Adrian Păun a marcat unicul gol la partida retur, scorul final fiind 1-0 în favoarea formației pregătite de italianul Andrea Mandorlini.