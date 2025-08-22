Andrea Mandorlini, noul antrenor al lui CFR Cluj! Neluțu Varga s-a mișcat rapid după demisia lui Dan Petrescu. Exclusiv

Sport

Cristi Coste, Cristian Măciucă
22.08.2025 | 10:52
breaking news
CFR Cluj s-a mișcat rapid după ce Dan Petrescu (57 de ani) și-a dat demisia. Înlocuitorul „Bursucului” este nimeni altul decât Andrea Mandorlini (65 de ani). În urmă cu 15 ani, italianul a făcut eventul cu ardelenii.

FANATIK a aflat în exclusivitate că Neluțu Varga s-a mișcat rapid după demisia lui Petrescu, iar Andrea Mandorlini este numele ales pentru a o conduce pe CFR Cluj. Tehnicianul italian se întoarce în Gruia, acolo unde a mai avut două mandate (2009-2010 și 2024-2025).

Ardelenii au rămas fără antrenor după ce au suferit cea mai dureroasă înfrângere din istoria clubului. În prima manșă a play-off-ului Conference League, CFR Cluj a fost învinsă la Goteborg, de Hacken, scor 2-7. Așadar, „feroviarii” sunt ca și eliminați din Europa. Returul cu suedezii e programat joi, 20 august, de la ora 20:30.

„În proporție 99%, pot să vă anuț oficial, noul antrenor al CFR-ului va fi italianul Mandorlini. El ar fi alegerea lui Neluțu Varga. Pe listă, azi-noapte, a fost și Cosmin Contra, dar s-a ajuns la concluzia că e prea scump, iar CFR nu își permite un antrenor la banii lui Cosmin Contra. 

Azi-noapte, pentru că nu au dormit, nici Cristi Balaj, nici ceilalți din conducere. Nu s-a dormit azi-noapte, pot să vă spun asta, așa, din culise, de la CFR. Neluțu Varga n-a dormit toată lumea. E extrem de afectat. S-au pierdut 7-8 milioane de euro, care pentru CFR erau aur curat”.

De ce s-a renunțat la varianta Cosmin Contra

„Pe listă erau Mandorlini și Contra, dar la Contra s-a renunțat pentru că el e deja un antrenor top, cu un contract foarte mare. Mă gândesc că la el contractul începe de undeva de la 50.000 de euro pe lună. 

În proporție de 99%, Andrea Mandorlini va fi vechiul și noul tehnician al lui CFR Cluj. Neluțu Varga îl vrea pe Mandorlini și probabil azi se va bate palma. D-aia am lăsat 1%, dacă, bineînțeles, nu se întâmplă ceva, vreo chestie pe ultimii metri.

Mandorlini, 99% antrenorul CFR-ului, aceasta este știrea de breaking news a dimineții”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la „DON Giovanni”.

Fostul fundaș italian, care a jucat inclusiv la Inter în perioada 1984-1991, era liber de contract după despărțirea de CFR Cluj. Mandorlini a plecat din Gruia pe 21 ianuarie 2024, când a fost înlocuit cu Adrian Mutu.

2010 este cel mai bun an din cariera de antrenor a lui Andrea Mandorlini. Cu italianul la timonă, CFR Cluj a cucerit titlul de campioană, Cupa României și Supercupa României.

