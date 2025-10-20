Andrea Mandorlini, out de la CFR Cluj! Cine vine în locul italianului în Gruia

ADVERTISEMENT

Andrea Mandorlini are zilele numărate la CFR Cluj. Tehnicianul va avea o ședință cu Neluțu Varga, iar cele două părți vor ajunge la un acord de reziliere al contractului.

CFR Cluj, învinsă de Petrolul Ploiești după o fază suspectă

Ardelenii nu au izbutit să câștige meciul cu Petrolul Ploiești, din runda a 13-a a SuperLigii, și să urce în clasament. Golul înscris de Denis Radu, în minutul 77, i-a administratul CFR-ului a patra înfrângere în acest sezon.

Pe lângă jocul modest, clubul din Gruia a mai avut și ghinion. La faza premergătoare golului, Paul Papp s-a aflat într-o poziție clară de offside. Chiar dacă nu a jucat mingea, fundașul „lupilor” a influențat faza, iar reușita nu ar fi trebuit să fie validată, după cum a susținut Marius Avram.

„Influențează un adversar și urmează faza golului. Cred că au uitat să analizeze momentul, fiind o fază mai complexă. Încearcă să joace mingea, chiar dacă nu o atinge. Paul Papp sare la cap, deci e ofsaid. E o greșeală mare, se vede cu ochiul liber”, a declarat fostul arbitru, Marius Avram, la .

Andrea Mandorlini, demis de la CFR Cluj după 0-1 cu Petrolul

Eșecul i-a fost fatal lui Andrea Mandorlini. Din informațiile obținute de FANATIK, marți, 21 octombrie, italianul va fi convocat la o discuție de , pentru a se discuta rezilierea contractului. Așa cum a anunțat și .

În locul acestuia, până la găsirea tehnicianului potrivit, Iuliu Mureșan și Neluțu Varga vor apela la serviciile unui antrenor interimar din cadrul clubului.

Astfel, aventura lui Andrea Mandorlini, în al treilea mandat la CFR Cluj, se va încheia după două luni. Timp în care, în cele 9 meciuri conduse de pe margine, a înregistrat două victorii, două înfrângeri și cinci rezultate de egalitate.

Ce a declarat Andrea Mandorlini după Petrolul – CFR Cluj 1-0

Dezamăgit de rezultat, Andrea Mandorlini a fost . A fost nevoie de membri din ambele staff-uri ca situația dintre cei doi antrenori să nu degenereze.

La flash-interviu, pe lângă schimbul acid de idei cu tehnicianul Petrolului, italianul a fost întrebat despre o posibilă plecare de la CFR Cluj. Măsură pe care a afirmat că nu o vede benefică dacă jucătorii nu tratează meciurile la capacitate maximă.

„Am fost jucător și când intri pe teren trebuie să joci cu inima. Se pare că unii jucători lasă inima acasă. Poți să schimbi toți antrenorii din lume, dar dacă nu joci cu spirit e degeaba. Eu știu care e spiritul CFR-ului. Sunt dezamăgit.

De când a început sezonul se tot repetă lucruri. Trebuie să tragem o linie și cine merită să rămână, bine. Sincer, voiam să le dedic lui Iuliu Mureșan și patronului o victorie. E un președinte cu mare experiență. E o înfrângere amară pentru noi toți”, a spus Andrea Mandorlini, după Petrolul – CFR 1-0.