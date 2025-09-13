Andrea Mandorlini pregătește un debut la Metaloglobus – CFR Cluj: ”Fizic e cel mai pregătit dintre cei veniți”. Ce se întâmplă cu Louis Munteanu. Video

CFR Cluj a avut o campanie de transferuri impresionantă în ultimele zile, iar Andrea Mandorlini pregătește debutul unui jucător important la meciul cu Metaloglobus, din etapa a 9-a a SuperLigii.

Andrea Mandorlini vrea ca un jucător transferat recent de CFR Cluj să debuteze cu Metaloglobus

În conferința de presă premergătoare partidei programate sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 21:30, antrenorul italian al clujenilor a dezvăluit faptul că sunt șanse mari ca fundașul dreapta Marcus Coco să joace primele sale minute în SuperLiga, .

”Cunosc trecutul acestor jucători, vorbește de la sine. Până acum doar Coco s-a pregătit 100% cu echipa (…), aportul pe care îl vor aduce la CFR îl vom vedea împreună, au venit jucători cu ‘pedigree’.

Coco e posibil să îl debutez mâine, fizic e cel mai pregătit dintre cei veniți, oricum noi în poziția aia avem probleme deci ar putea să joace. Louis Munteanu mai are nevoie de 2-3 săptămâni, sigur mâine nu joacă. Nici Muhar nu e pregătit, continuă recuperarea, încă o săptămână”, a declarat Mandorlini.

Laude pentru ultima clasată în SuperLiga

Referitor la adversarul din etapa a 9-a a SuperLigii, tehnicianul CFR-ului a precizat că, în ciuda locului din clasament și a punctelor puține adunate, bucureștenii au practicat un fotbal de calitate și ar fi meritat mult mai mult în anumite jocuri.

”Am văzut meciurile lor cu Rapid și FCSB în care, în opinia mea, nu meritau să piardă. E o echipă de care toți zic că joacă un fotbal frumos, eu am maxim respect pentru adversari, indiferent de poziția din clasament. Suntem pregătiți de acest meci”, a spus Andrea Mandorlini.

Pe lângă Marcus Coco, CFR Cluj i-a mai transferat în ultimele zile pe fundașul francez Kurt Zouma, pe și pe portarul Octavian Vâlceanu, dar aceștia au șanse minime să evolueze cu Metaloglobus.