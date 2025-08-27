Andrea Mandorlini, promisiune înainte de CFR Cluj – Hacken: „Vă asigur de asta”. Ce regret are față de Dan Petrescu

Este vorba despre faptul că el și jucătorii lui vor da totul pentru a obține un rezultat onorabil în acest prim meci al lui de la revenirea în Gruia, chiar dacă în principiu este aproape imposibil de crezut că ardelenii vor reuși în cele din urmă să echilibreze balanța dublei manșe după acea înfrângere cu 2-7 din turul de săptămâna trecută din Suedia.

Andrea Mandorlini, înaintea returului dintre CFR Cluj și Hacken din play-off-ul Conference League: „Nu am avut încă șansa să-l salut pe Dan, sper să reușesc în aceste zile”

De asemenea, cu aceeași ocazie, tehnicianul italian a vorbit și despre situația delicată din prezent de la echipă din punct de vedere sportiv, dar, pe de altă parte, a dorit să puncteze și că este optimist în ceea ce privește șansele de redresare pentru viitorul apropiat.

Nu în ultimul rând, Mandorlini a transmis și că regretă faptul că nu a avut încă posibilitatea să îl salute pe , dar speră ca acest lucru să se întâmple totuși în scurt timp.

„Ce să spun? E a treia oară, mă bucur să revin, am fost mereu în această perioadă aproape de club. Sigur că momentul nu este unul ușor, din multe puncte de vedere. Vreau să vă spun că nu am avut încă șansa să-l salut pe Dan, sper să reușesc să o fac în aceste zile.

În ceea ce privește situația noastră, trebuie să mergem înainte, să ne îmbunătățim, pentru că este un moment care nu place nimănui, dar așa este fotbalul. Sunt la un club care câștigă, care în sezonul trecut a reușit să ia Cupa României. Nu ne aflăm într-un moment ușor, dar avem nevoie de ajutorul tuturor, mai ales al fanilor. Eu sunt aici, încerc să dau totul, e important să avem și noroc pentru a reuși să ieșim din această situație.

Cum vede italianul ecuația dublei manșe: „Foarte, foarte dificil, însă vă asigur că vom încerca să onorăm competiția”

(n.r. Dacă poate fi întors rezultatul din turul cu Hacken) Realist? Este foarte, foarte dificil, cum e toată situația cu care ne confruntăm în acest moment, însă trebuie să încercăm să muncim. Eu am ajuns sâmbătă, am făcut o oră de antrenament cu ei, a fost o perioadă dificilă, însă vă asigur că vom încerca să onorăm competiția, clubul, suporterii, pentru că ei merită.

Cu toate problemele care sunt, nu contează asta, mâine e important să dăm totul. Fanii chiar ieri au venit să vorbească cu jucătorii, să îi încurajeze, clubul este unul câștigător, care cu siguranță va continua să câștige și să obțină rezultate importante, poate nu acum când vorbim, dar cu siguranță clubul va ieși din această situație.

Noi trebuie să respectăm fanii, trebuie să respectăm competiția și, mai mult decât atât, și pe noi înșine. Cu multă muncă trebuie să ieșim din această perioadă. Într-adevăr sunt anumite dificile, dar nu trebuie să plângem, ci trebuie să facem totul ca să ne revenim.

Ce își dorește Andrea Mandorlini de la acest meci retur: „Să ne adunăm și să dăm totul”

Asta i-am transmis și echipei, să ne adunăm și să dăm totul. Avem după aceste două meciuri o pauză, iar apoi poate încă câteva zile din perioada de mercato și vedem ce se va întâmpla. Fanilor sigur le purtăm un deosebit respect, dar cuvintele în acest moment sunt de prisos, noi trebuie să demonstrăm pe teren, în primul rând pentru ei.

Sigur că avem un meci greu, după rezultatul din tur, dar pentru suporteri și pentru orgoliul nostru de ființe umane, de fotbaliști profesioniști, trebuie să dăm totul”, la conferința de presă premergătoare meciului CFR Cluj – Hacken.