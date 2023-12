Andrea Mandorlini, reacţie surpriză după CFR – U Cluj 4-0: “Nu am vorbit cu patronul! Doar i-am văzut declaraţiile”

Andrea Mandorlini a fost bucuros după victoria categorică obținută de CFR Cluj cu Universitatea Cluj, scor 4-0. Antrenorul italian și-a felicitat jucătorii pentru felul în care au evoluat împotriva rivalilor și consideră că echipa sa o să-și recapete forma bună după ce se vor întoarce din pauza competițională.

Andrea Mandorlini, reacţie surpriză după CFR – U Cluj

Andrea Mandorlini a fost bucuros după victoria obținută de , scor 4-0. Totuși, acesta a spus că nu a vorbit cu patronul Neluțu Varga, însă a recunoscut că i-a auzit FANATIK SUPERLIGA: „A fost un meci reușit făcut de noi, echipa s-a ridicat la un nivel bun.

Am câștigat două derby-ul, am marcat opt goluri, sunt fericit pentru asta! Am câștigat meciul, este o victorie pe merit. Nu știu ce va fi mâine, dar astăzi suntem fericiți.

Cu patronul nu am vorbit despre transferuri, am auzit declarațiile. Sunt fericit astăzi pentru victoria obținută, nu știu ce va fi mâine. Acum vine vacanța de Crăciun, vom merge acasă”.

„Sunt mulțumit de ce am realizat!”

„Sunt mulțumit de ce am realizat, dar nu sunt mulțumit de discuțiile care s-au creat în presă în ultima vreme!”, a .

„Ne bucurăm că am terminat cu un scor bun și fără să primim gol, că asta era cel mai important. Obiectivul nostru nu e doar să batem U Cluj, ci să batem toate echipele ca să fim sus în clasament.

E o victorie frumoasă. A fost un derby, noi am dat gol la prima ocazie, a fost ceva ce ne-a lipsit la multe meciuri. E o victorie meritată. Știm ce înseamnă aceste meciuri pentru suporteri, e important și pentru noi și pentru Vasile Mogoș.

Noi îi dedicăm victoria asta lui Vasile, care trece prin momente grele. Noi nu suntem pe locul pe care ni l-am dorit, mai sunt de jucat etape, dar e distanță mare de puncte.

Noi am avut și ghinion, am pierdut două puncte și cu Galați. Acum suntem la opt puncte, dar vom vedea în play-off care vor fi șansele noastre reale de titlu abia atunci”, a mai spus și Mario Camora.

„A fost o emoție foarte mare, am pus multă pasiune în teren. Trebuia să câștigăm din nou. S-a văzut că am dat totul în teren și că ne-a ieșit astăzi. Am reușit să marcăm, nu am mai avut ghinion.

E un derby, s-a văzut că am vrut să le câștigăm pe toate. Nu sunt mulțumit de acest sezon, știu valoarea echipei, știu valoarea mea, puteam să dăm mai mult ca să obținem rezultate mai bune”, a spus și Daniel Bîrligea.