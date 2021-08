Andrea Miklos nu a primit acceptul medicilor de a participa la JO: “Corpul meu a spus «nu» de această dată”

Andreea Miklos, una dintre atletele României calificate la Jocurile Olimpice, ar fi trebuit să participe în seriile probei de 400 de metri plat de la Tokyo.

Andrea Miklos nu a primit acceptul medicilor de a participa la JO

Dar, sportiva din România nu a primit acceptul medicilor de a participa la competiție din cauza unor probleme medicale și nu va lua startul în cursa la care s-a calificat la Jocurile Olimpice.

Ea ar fi trebuit să intre în concurs în serii, care se vor desfășura în cursul zilei de marți (între 3:45 și 4:25 în România).

Mesaj emoționant postat pe pagina de Facebook: “Corpul meu a spus «nu» de această dată”

Atleta a postat un mesaj pe pagina personală de Facebook prin care se declară dezamăgită că nu va putea concura la Jocurile Olimpice:

“Poate că cea mai curajoasă și importantă decizie este aceea că nu voi participa la această ediție a Jocurilor Olimpice.

Mi-e greu să mă gândesc la câte dificultăți am trecut și am încercat tot ce am putut pentru a fi bine la această competiție, dar corpul meu a spus nu de această dată.

“Sunt sigură că a fost un test emoțional prin care voi trece cu bine”

Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au fost cu mine și m-au sprijinit indiferent de situație și pentru că m-au încurajat de-a lungul acestor momente dificile.

Sunt sigură că a fost un test emoțional prin care voi trece cu bine, sunt convinsă.

Multe mulțumiri familiei mele și tuturor celor care mi-au fost aproape. Vă doresc multă sănătate tuturor, pentru că este mai importantă decât toate”, a spus Miklos.

Bianca Ghelber, singura finalistă a României până acum!

România a trimis 10 atleți la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Florentina Iuşco și (săritura în lungime), Claudia Bobocea (1.500 m), Daniela Stanciu (săritura în înălțime), Alin Firfirică (aruncarea discului), Marius Cocioran (50 km marș), Rareș Toader (aruncarea greutății), Bianca Ghelber (aruncarea ciocanului), Andrea Miklós (400 m) și Alexandru Novac (aruncarea suliței).

Până acum, singura atletă care a prins o finală la Jocurile Olimpice este , la aruncarea ciocanului.